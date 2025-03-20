ua en ru
Чт, 20 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Всемирный рейтинг счастья снова возглавила страна, отбившая агрессию России

Финляндия, Четверг 20 марта 2025 08:31
UA EN RU
Всемирный рейтинг счастья снова возглавила страна, отбившая агрессию России Фото: Финляндия снова возглавила рейтинг счастья (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Финляндия уже восьмой год удерживает звание самой счастливой страны мира. Более ста лет назад она была частью Российской империи, но в ХХ веке сумела отбить несколько нападений Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Happiness Report 2025.

Финляндия в 2023 году вступила в НАТО из-за близости к России, которая четвертый год ведет полномасштабную войну против Украины. По мере роста напряженности с Россией в Финляндии, как и в других европейских странах, участились инциденты, такие как кибератаки на банки и глушение GPS, влияющее на самолеты. Вокруг Балтийского моря критически важная подводная инфраструктура была повреждена в результате диверсий.

Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды замыкают пятерку лидеров рейтинга, который основан исключительно на ответах людей на просьбу оценить качество их собственной жизни.

Украина опустилась на 111-е место со 105-го места в 2023 году.

Всемирный рейтинг счастья снова возглавила страна, отбившая агрессию России

До войны, в 2021-м году, страна была на 98-м месте.

Всемирный рейтинг счастья снова возглавила страна, отбившая агрессию России

Соединенные Штаты (24-е место) опустились до самого низкого за всю историю показателя, а Великобритания (23-е место) сообщила о самой низкой средней оценке жизни с момента публикации отчета за 2017 год.

Всемирный доклад о счастье был опубликован 20 марта Центром исследований благополучия Оксфордского университета и подготовлено в партнерстве с Gallup и Сетью ООН по решениям в области устойчивого развития. Всего в рейтинге 147 стран.

Всемирный рейтинг счастья снова возглавила страна, отбившая агрессию РоссииВсемирный рейтинг счастья снова возглавила страна, отбившая агрессию РоссииВсемирный рейтинг счастья снова возглавила страна, отбившая агрессию РоссииВсемирный рейтинг счастья снова возглавила страна, отбившая агрессию РоссииВсемирный рейтинг счастья снова возглавила страна, отбившая агрессию России

Рейтинг счастья

Рейтинги стран основаны на трехлетнем среднем показателе оценки качества жизни каждой группой населения. Затем междисциплинарные эксперты по экономике, психологии, социологии и других областей пытаются объяснить различия между странами и с течением времени, используя такие факторы, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, наличие того, на кого можно положиться, чувство свободы, щедрость и восприятие коррупции.

Эти факторы помогают объяснить различия между странами, в то время как сами рейтинги основаны исключительно на ответах, которые дают люди, когда их просят оценить свою жизнь.

Согласно результатам исследования, вера в доброту других людей гораздо теснее связана со счастьем, чем считалось ранее.

Глобальные данные о предполагаемом и фактическом возврате потерянных кошельков показывают, что люди слишком пессимистично относятся к доброте своих сообществ по сравнению с реальностью. Фактические показатели возврата кошельков примерно в два раза выше, чем люди ожидают.

Вера в то, что другие готовы вернуть вам потерянный кошелек, также оказалась сильным предиктором счастья населения: страны Северной Европы снова возглавили рейтинг самых счастливых стран мира, но они также заняли первые места по ожидаемому и фактическому возврату потерянных кошельков.

По словам исследователей, в долгосрочной перспективе самые большие сдвиги наблюдаются не между странами, а внутри отдельных стран.

"За последние два десятилетия неравенство счастья внутри стран увеличилось примерно на четверть, в то время как неравенство счастья между странами осталось примерно неизменным", - заявили они.

Напомним, по данным КМИС, в 2024 году 87% украинцев попадали по меньшей мере в одну стрессовую ситуацию. Чаще всего это были обстрелы и бомбежки. В 2023 и 2024 годах фиксируются худшие показатели за все время с 2000 года. В 2013 довоенном году в той или иной стрессовой ситуации было 52% населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Война России против Украины
NEWS
Россияне потеряли на фронте почти 900 тысяч солдат с 2022 года, - Генштаб
Россияне потеряли на фронте почти 900 тысяч солдат с 2022 года, - Генштаб
DAILY
Транзит российского газа через Украину: как Орбан и Фицо давят на Киев и Брюссель
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транзит российского газа через Украину: как Орбан и Фицо давят на Киев и Брюссель