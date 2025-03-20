Финляндия уже восьмой год удерживает звание самой счастливой страны мира. Более ста лет назад она была частью Российской империи, но в ХХ веке сумела отбить несколько нападений Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Happiness Report 2025 .

Финляндия в 2023 году вступила в НАТО из-за близости к России, которая четвертый год ведет полномасштабную войну против Украины. По мере роста напряженности с Россией в Финляндии, как и в других европейских странах, участились инциденты, такие как кибератаки на банки и глушение GPS, влияющее на самолеты. Вокруг Балтийского моря критически важная подводная инфраструктура была повреждена в результате диверсий.

Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды замыкают пятерку лидеров рейтинга, который основан исключительно на ответах людей на просьбу оценить качество их собственной жизни.

Украина опустилась на 111-е место со 105-го места в 2023 году.

До войны, в 2021-м году, страна была на 98-м месте.

Соединенные Штаты (24-е место) опустились до самого низкого за всю историю показателя, а Великобритания (23-е место) сообщила о самой низкой средней оценке жизни с момента публикации отчета за 2017 год.

Всемирный доклад о счастье был опубликован 20 марта Центром исследований благополучия Оксфордского университета и подготовлено в партнерстве с Gallup и Сетью ООН по решениям в области устойчивого развития. Всего в рейтинге 147 стран.

Рейтинг счастья

Рейтинги стран основаны на трехлетнем среднем показателе оценки качества жизни каждой группой населения. Затем междисциплинарные эксперты по экономике, психологии, социологии и других областей пытаются объяснить различия между странами и с течением времени, используя такие факторы, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, наличие того, на кого можно положиться, чувство свободы, щедрость и восприятие коррупции.

Эти факторы помогают объяснить различия между странами, в то время как сами рейтинги основаны исключительно на ответах, которые дают люди, когда их просят оценить свою жизнь.

Согласно результатам исследования, вера в доброту других людей гораздо теснее связана со счастьем, чем считалось ранее.

Глобальные данные о предполагаемом и фактическом возврате потерянных кошельков показывают, что люди слишком пессимистично относятся к доброте своих сообществ по сравнению с реальностью. Фактические показатели возврата кошельков примерно в два раза выше, чем люди ожидают.

Вера в то, что другие готовы вернуть вам потерянный кошелек, также оказалась сильным предиктором счастья населения: страны Северной Европы снова возглавили рейтинг самых счастливых стран мира, но они также заняли первые места по ожидаемому и фактическому возврату потерянных кошельков.

По словам исследователей, в долгосрочной перспективе самые большие сдвиги наблюдаются не между странами, а внутри отдельных стран.

"За последние два десятилетия неравенство счастья внутри стран увеличилось примерно на четверть, в то время как неравенство счастья между странами осталось примерно неизменным", - заявили они.