Киев снизился в рейтинге городов по цене жилья: сколько стоит "квадрат" и кто в топе
В августе 2025 года Киев опустился на 138-е место в рейтинге европейских городов по стоимости жилья - средняя цена квадратного метра в центре столицы составляет 2 269 евро. Для сравнения, год назад Киев занимал 100-ю позицию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Numbeo.
Киев потерял позиции в рейтинге
По данным ресурса, Киев сейчас уже на 138-м месте в рейтинге. В среднем 1 кв. м в центре столицы стоит 2 269 евро. Лишь на 4 ступеньки ниже находится Львов - на 142 месте. Здесь "квадрат" недвижимости в центре города продают за 1 986 евро, а Одесса оказалась на 144 месте со стоимостью 1 кв. м - 1 446 евро.
По сравнению с Нью-Йорком Киев остается значительно доступнее: стоимость жизни здесь на 69,2% ниже, а арендная плата - меньше на 86,2%.
По сводным данным, ориентировочные ежемесячные расходы на жизнь в Киеве для семьи из четырех человек составляют около 79,9 тысячи гривен без учета арендной платы. Для одинокого человека эта сумма - примерно 23 тысячи гривен.
Киев, Львов и Одесса в рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью (скриншот)
Добавим, что платформа Numbeo рассчитывает различные индексы рынка недвижимости и другие ключевые показатели, связанные с жильем, используя новейшие данные рынка.
Кто вошел в десятку городов с самой дорогой недвижимостью
Стоимость недвижимости в Киеве в десяток раз ниже, чем в самых дорогих городах Європы.
Лидеры по стоимости "квадрата" жилья в центре города:
- Цюрих, Швейцария - 20 616 евро;
- Женева, Швейцария - 19 283 евро;
- Лозанна, Швейцария - 18 563 евро;
- Базель, Швейцария - 18 334 евро;
- Лондон, Великобритания - 17 669 евро;
- Берн, Швейцария - 16 646 евро;
- Париж, Франция - 12 212 евро;
- Мюнхен, Германия - 11 366 евро;
- Люксембург, Люксембург - 10 331 евро;
- Стокгольм, Швеция - 10 017 евро.
Читайте также о том, что в первой половине 2025 года вторичный рынок жилья в Украине демонстрирует преимущественный рост цен. Самыми дорогими остаются квартиры в Киеве, Львове, Виннице, Ужгороде, Одессе и Ивано-Франковске. В то же время наибольший прирост цен на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры зафиксирован в Харькове.
Ранее мы писали о том, что за последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 14-22%. Стремительное подорожание началось еще в феврале.
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