Киев снизился в рейтинге городов по цене жилья: сколько стоит "квадрат" и кто в топе

В августе 2025 года Киев опустился на 138-е место в рейтинге европейских городов по стоимости жилья - средняя цена квадратного метра в центре столицы составляет 2 269 евро. Для сравнения, год назад Киев занимал 100-ю позицию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Numbeo .

Киев потерял позиции в рейтинге

По данным ресурса, Киев сейчас уже на 138-м месте в рейтинге. В среднем 1 кв. м в центре столицы стоит 2 269 евро. Лишь на 4 ступеньки ниже находится Львов - на 142 месте. Здесь "квадрат" недвижимости в центре города продают за 1 986 евро, а Одесса оказалась на 144 месте со стоимостью 1 кв. м - 1 446 евро.

По сравнению с Нью-Йорком Киев остается значительно доступнее: стоимость жизни здесь на 69,2% ниже, а арендная плата - меньше на 86,2%.

По сводным данным, ориентировочные ежемесячные расходы на жизнь в Киеве для семьи из четырех человек составляют около 79,9 тысячи гривен без учета арендной платы. Для одинокого человека эта сумма - примерно 23 тысячи гривен.

Киев, Львов и Одесса в рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью (скриншот)

Добавим, что платформа Numbeo рассчитывает различные индексы рынка недвижимости и другие ключевые показатели, связанные с жильем, используя новейшие данные рынка.

Кто вошел в десятку городов с самой дорогой недвижимостью

Стоимость недвижимости в Киеве в десяток раз ниже, чем в самых дорогих городах Європы.

Лидеры по стоимости "квадрата" жилья в центре города: