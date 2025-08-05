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Киев снизился в рейтинге городов по цене жилья: сколько стоит "квадрат" и кто в топе

Киев, Вторник 05 августа 2025 08:00
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Киев снизился в рейтинге городов по цене жилья: сколько стоит "квадрат" и кто в топе Киев потерял позиции в рейтинге стоимости жилья (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В августе 2025 года Киев опустился на 138-е место в рейтинге европейских городов по стоимости жилья - средняя цена квадратного метра в центре столицы составляет 2 269 евро. Для сравнения, год назад Киев занимал 100-ю позицию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Numbeo.

Киев потерял позиции в рейтинге

По данным ресурса, Киев сейчас уже на 138-м месте в рейтинге. В среднем 1 кв. м в центре столицы стоит 2 269 евро. Лишь на 4 ступеньки ниже находится Львов - на 142 месте. Здесь "квадрат" недвижимости в центре города продают за 1 986 евро, а Одесса оказалась на 144 месте со стоимостью 1 кв. м - 1 446 евро.

По сравнению с Нью-Йорком Киев остается значительно доступнее: стоимость жизни здесь на 69,2% ниже, а арендная плата - меньше на 86,2%.

По сводным данным, ориентировочные ежемесячные расходы на жизнь в Киеве для семьи из четырех человек составляют около 79,9 тысячи гривен без учета арендной платы. Для одинокого человека эта сумма - примерно 23 тысячи гривен.

Киев снизился в рейтинге городов по цене жилья: сколько стоит &quot;квадрат&quot; и кто в топеКиев, Львов и Одесса в рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью (скриншот)

Добавим, что платформа Numbeo рассчитывает различные индексы рынка недвижимости и другие ключевые показатели, связанные с жильем, используя новейшие данные рынка.

Кто вошел в десятку городов с самой дорогой недвижимостью

Стоимость недвижимости в Киеве в десяток раз ниже, чем в самых дорогих городах Європы.

Лидеры по стоимости "квадрата" жилья в центре города:

  • Цюрих, Швейцария - 20 616 евро;
  • Женева, Швейцария - 19 283 евро;
  • Лозанна, Швейцария - 18 563 евро;
  • Базель, Швейцария - 18 334 евро;
  • Лондон, Великобритания - 17 669 евро;
  • Берн, Швейцария - 16 646 евро;
  • Париж, Франция - 12 212 евро;
  • Мюнхен, Германия - 11 366 евро;
  • Люксембург, Люксембург - 10 331 евро;
  • Стокгольм, Швеция - 10 017 евро.

Читайте также о том, что в первой половине 2025 года вторичный рынок жилья в Украине демонстрирует преимущественный рост цен. Самыми дорогими остаются квартиры в Киеве, Львове, Виннице, Ужгороде, Одессе и Ивано-Франковске. В то же время наибольший прирост цен на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры зафиксирован в Харькове.

Ранее мы писали о том, что за последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 14-22%. Стремительное подорожание началось еще в феврале.

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