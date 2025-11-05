Самый мощный смартфон в мире прошел жесткую проверку на прочность: что показал тест

Популярный техноблогер JerryRigEverything показал, что новый Red Magic 11 Pro Pro может претендовать на звание "самого мощного смартфона на планете”.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority .

Как устроена система жидкостного охлаждения

В новом видео Нельсон полностью разобрал устройство, которое в компании называют первым в мире массовым смартфоном с жидкостным охлаждением. При работе в задней части телефона можно наблюдать движение голубой охлаждающей жидкости: ее циркуляцию обеспечивает микроскопический пьезоэлектрический насос, прокачивающий жидкость по замкнутому контуру.

Система работает вместе со встроенным вентилятором на 24 000 об/мин и, по словам блогера, самой крупной испарительной камерой, которую он встречал в смартфонах.

При этом значительная часть системы скрыта. Несмотря на прозрачную заднюю крышку и открытые каналы циркуляции, большая часть трубок закрыта металлической пластиной.

Нельсон назвал это "инопланетной технологией”, а внутреннее устройство - больше напоминающим охлаждение настольного ПК, чем геймерский смартфон. По его мнению, производитель мог бы сделать систему визуально более открытой - выглядело бы эффектно.

Скриншот

Жидкость с эффектом "лавовой лампы"

Интерес представляет и сама жидкость. Red Magic утверждает, что это высокотемпературный фторированный состав серверного класса, не подверженный замерзанию.

Нельсон заметил внутри микропузырьки, похожие на масляные капли. Эффект напоминает лавовую лампу: капли разделяются и соединяются при нагреве и охлаждении смартфона. Это может быть частью работы системы, но также придает телефону эффектный визуальный акцент - явно продуманный заранее.

Разборка также показала, что необычная конструкция не снижает прочность. Смартфон выдержал тесты нагрева экрана, давления и изгиба. Внутри установлен крупный аккумулятор на 7 500 мА/ч, закреплённый надежно.

Более того, после полной разборки и обратной сборки устройство снова запустилось - и охлаждение возобновилось.

Среди других особенностей смартфона:

фронтальная камера под дисплеем

полностью плоская задняя панель без выступа камеры

наличие 3,5 мм разъема для наушников

защита от воды IPX8 - редкость для смартфона с движущимися частями и жидкостью внутри.

Цена и старт продаж

Red Magic 11 Pro будет продаваться по цене от 749 долларов и начнет поставляться на глобальные рынки 19 ноября.

По словам Нельсона, это один из самых необычных и технически впечатляющих разборов смартфона за последнее время.