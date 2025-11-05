Самый мощный смартфон в мире прошел жесткую проверку на прочность: что показал тест
Популярный техноблогер JerryRigEverything показал, что новый Red Magic 11 Pro Pro может претендовать на звание "самого мощного смартфона на планете”.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.
Как устроена система жидкостного охлаждения
В новом видео Нельсон полностью разобрал устройство, которое в компании называют первым в мире массовым смартфоном с жидкостным охлаждением. При работе в задней части телефона можно наблюдать движение голубой охлаждающей жидкости: ее циркуляцию обеспечивает микроскопический пьезоэлектрический насос, прокачивающий жидкость по замкнутому контуру.
Система работает вместе со встроенным вентилятором на 24 000 об/мин и, по словам блогера, самой крупной испарительной камерой, которую он встречал в смартфонах.
При этом значительная часть системы скрыта. Несмотря на прозрачную заднюю крышку и открытые каналы циркуляции, большая часть трубок закрыта металлической пластиной.
Нельсон назвал это "инопланетной технологией”, а внутреннее устройство - больше напоминающим охлаждение настольного ПК, чем геймерский смартфон. По его мнению, производитель мог бы сделать систему визуально более открытой - выглядело бы эффектно.
Жидкость с эффектом "лавовой лампы"
Интерес представляет и сама жидкость. Red Magic утверждает, что это высокотемпературный фторированный состав серверного класса, не подверженный замерзанию.
Нельсон заметил внутри микропузырьки, похожие на масляные капли. Эффект напоминает лавовую лампу: капли разделяются и соединяются при нагреве и охлаждении смартфона. Это может быть частью работы системы, но также придает телефону эффектный визуальный акцент - явно продуманный заранее.
Разборка также показала, что необычная конструкция не снижает прочность. Смартфон выдержал тесты нагрева экрана, давления и изгиба. Внутри установлен крупный аккумулятор на 7 500 мА/ч, закреплённый надежно.
Более того, после полной разборки и обратной сборки устройство снова запустилось - и охлаждение возобновилось.
Среди других особенностей смартфона:
- фронтальная камера под дисплеем
- полностью плоская задняя панель без выступа камеры
- наличие 3,5 мм разъема для наушников
- защита от воды IPX8 - редкость для смартфона с движущимися частями и жидкостью внутри.
Цена и старт продаж
Red Magic 11 Pro будет продаваться по цене от 749 долларов и начнет поставляться на глобальные рынки 19 ноября.
По словам Нельсона, это один из самых необычных и технически впечатляющих разборов смартфона за последнее время.
Раньше мы писали, какие Android-смартфоны не стоит покупать в 2025 году.
Также сообщалось, что Samsung представила первый в мире смартфон, складывающийся втрое, и уже появились первые характеристики и рендеры устройства.
Кроме того, мы публиковали подборку из семи моделей смартфонов, которые остаются актуальными в 2025 году.