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Государственные льготы для участников боевых действий: как их получить

Укрина, Четверг 21 ноября 2024 13:34
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Государственные льготы для участников боевых действий: как их получить Фото: права и льготы участников боевых действий (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Украина предоставляет широкий спектр льгот для участников боевых действий и членов их семей, для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Льготы включают в себя медицинскую помощь, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд и образовательные преимущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram - канал Уряд online.

Медицинские льготы

  • Бесплатные лекарства и медицинские изделия.

  • Бесплатное зубопротезирование - покрывает услуги восстановления зубов.

  • Первочередное обслуживание в медицинских учреждениях – право на более быстрое получение медицинских услуг.

Коммунальные льготы

  • Скидка 75% на оплату квартплаты и коммунальных услуг.

  • Скидка 75% на топливо для домов без централизованного отопления.

Льготы на проезд

  • Бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте.

  • Один раз в два года - бесплатный проезд железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом в оба конца.

Образовательные льготы

  • Оплата обучения - полная или частичная за счет государственного или местного бюджетов.

  • Льготные кредиты - долгосрочные займы для получения образования.

  • Социальные стипендии – поддержка студентов из семей участников боевых действий (УБД).
  • Бесплатные учебники - обеспечение необходимой литературой.
  • Проживание в общежитиях - бесплатно.

Льготы для семей УБД

  • Оздоровление детей - отдых и реабилитация.

  • Первочередные места в учебных заведениях - право на приоритетное зачисление в школы и вузы.

  • Льготное проживание в общежитиях для членов семей.

Как оформить льготы

Важно знать, что льготы не предоставляются автоматически после получения статуса участника боевых действий. Для их оформления необходимо:

  1. Обратиться в соответствующие органы, такие как Пенсионный фонд Украины, управление социальной защиты или другие учреждения, в зависимости от типа льготы.

  2. Подать необходимый пакет документов, подтверждающий статус УБД или связь с ним для членов семьи.

Льготы могут быть предоставлены как самим участникам боевых действий, так и членам их семей.

Напомним,что статус участника боевых действий могут получить лица, официально зарегистрированные в воинской части как военнослужащие. Для оформления УБД требуется ряд документов.

Кроме того, удостоверение ветерана теперь доступно в приложении "Дія". Его могут получить не только военные, но и пострадавшие в результате войны и семьи погибших защитников.

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