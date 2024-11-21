Государственные льготы для участников боевых действий: как их получить
Украина предоставляет широкий спектр льгот для участников боевых действий и членов их семей, для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Льготы включают в себя медицинскую помощь, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд и образовательные преимущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram - канал Уряд online.
Медицинские льготы
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Бесплатные лекарства и медицинские изделия.
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Бесплатное зубопротезирование - покрывает услуги восстановления зубов.
- Первочередное обслуживание в медицинских учреждениях – право на более быстрое получение медицинских услуг.
Коммунальные льготы
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Скидка 75% на оплату квартплаты и коммунальных услуг.
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Скидка 75% на топливо для домов без централизованного отопления.
Льготы на проезд
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Бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте.
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Один раз в два года - бесплатный проезд железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом в оба конца.
Образовательные льготы
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Оплата обучения - полная или частичная за счет государственного или местного бюджетов.
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Льготные кредиты - долгосрочные займы для получения образования.
- Социальные стипендии – поддержка студентов из семей участников боевых действий (УБД).
- Бесплатные учебники - обеспечение необходимой литературой.
- Проживание в общежитиях - бесплатно.
Льготы для семей УБД
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Оздоровление детей - отдых и реабилитация.
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Первочередные места в учебных заведениях - право на приоритетное зачисление в школы и вузы.
- Льготное проживание в общежитиях для членов семей.
Как оформить льготы
Важно знать, что льготы не предоставляются автоматически после получения статуса участника боевых действий. Для их оформления необходимо:
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Обратиться в соответствующие органы, такие как Пенсионный фонд Украины, управление социальной защиты или другие учреждения, в зависимости от типа льготы.
- Подать необходимый пакет документов, подтверждающий статус УБД или связь с ним для членов семьи.
Льготы могут быть предоставлены как самим участникам боевых действий, так и членам их семей.
Напомним,что статус участника боевых действий могут получить лица, официально зарегистрированные в воинской части как военнослужащие. Для оформления УБД требуется ряд документов.
Кроме того, удостоверение ветерана теперь доступно в приложении "Дія". Его могут получить не только военные, но и пострадавшие в результате войны и семьи погибших защитников.