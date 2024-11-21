Государственные льготы для участников боевых действий: как их получить

Украина предоставляет широкий спектр льгот для участников боевых действий и членов их семей, для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Льготы включают в себя медицинскую помощь, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд и образовательные преимущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram - канал Уряд online.