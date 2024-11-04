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В Украине ветеранам предлагают присоединиться к реформированию армии: нужно заполнить анкету

Украина, Киев, Понедельник 04 ноября 2024 20:25
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В Украине ветеранам предлагают присоединиться к реформированию армии: нужно заполнить анкету Фото: Ветеран руссийско-украинской войны (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Ветеранам в Украине предлагают приобщиться к реформированию системы обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Государственный оператор тыла (ГОТ) приглашает ветеранов и ветеранок российско-украинской войны принять участие в открытом конкурсе на работников тыла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По словам министра обороны Рустема Умерова, в Украине почти миллион ветеранов возвращаются в гражданскую жизнь после защиты государства, и теперь могут присоединиться к реформированию системы обеспечения ВСУ.

Во время двухмесячной рекрутинговой кампании ветераны смогут выбрать направление и пройти базовую подготовку. ГОТ делает акцент на ценностях открытости, человекоцентричности, профессионализма и добродетели, которые будут оставаться ключевыми в процессе отбора и работы.

Для участия в конкурсе ветераны могут заполнить анкету до 15 декабря 2024 на официальном сайте ГОТ по ссылке: https://dotua.org/ru/veterans.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что ветераны и люди с инвалидностью получат возможность трудоустроиться в сфере разминирования. Их работой станет анализ спутниковых и дроновых снимков для обнаружения мин. В частности, уже четверо украинцев, пострадавших из-за взрывоопасных предметов, устроились на работу в международной организации The Halo Trust.

Также мы писали, что украинские ветераны могут получить финансовую поддержку для начала или расширения собственного бизнеса. Программа предоставляет стипендию до 1 миллиона гривен, а размер выплат зависит от количества созданных рабочих мест.

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Вооруженные силы Украины Ветеран
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