Самую первую в мире сумку Hermes Birkin продали за рекордную сумму: сколько она стоила

Оригинальную сумку Birkin, которая принадлежала Джейн Биркин, продали на аукционе за рекордную сумму.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт аукционного дома Sotheby's.
В четверг, 10 июля, в Париже на аукционе Sotheby's состоялись исторические торги: культовая сумка Hermès Birkin была продана за впечатляющую сумму - 10,1 миллиона долларов.
Как отмечается на сайте аукционного дома, лот вызвал большой ажиотаж: в течение 10 минут за сумку соревновались девять коллекционеров.
Аксессуар представили в том же виде, в котором его в последний раз использовала Биркин - с инициалами "J.B." и фурнитурой из латуни.
Изготовленная из кожи Box, сумка имела необычные пропорции: ширина и высота соответствовали модели Birkin 35, а глубина - Birkin 40.
История культовой модели началась в 1981 году, когда Джейн Биркин летела рейсом Air France рядом с Жан-Луи Дюма - тогдашним креативным директором Hermès.
Во время полета актриса ненароком опрокинула свою плетеную корзину, с которой путешествовала, и раздраженно пожаловалась собеседнику, что не может найти удобную и одновременно вместительную сумку для ежедневного использования.
Этот разговор вдохновил Дюма сделать эскизы идеальной сумки - сочетание практичности и элегантности.
Спустя четыре года, в 1985-м, он презентовал Джейн новую модель и предложил назвать ее в ее честь. Так появилась первая Birkin.
Эта самая первая сумка стала для Биркин особенно ценной. При жизни она получила еще четыре Birkin в подарок от Hermès, но именно этот аксессуар оставался самым близким ее сердцу.
В 1994 году актриса пожертвовала его на благотворительный аукцион в поддержку борьбы со СПИДом.
Затем сумка была перепродана в 2000-м и оставалась в частной коллекции до июля 2025 года, когда ее снова выставили на продажу.
Как напоминает Daily Mail, Birkin мгновенно стала статусным символом в мире моды - ее носили Кейт Мосс, Виктория Бекхэм, Кайли Дженнер и Дженнифер Лопес.
@dailymail ОРИГИНАЛЬНАЯ сумка Birkin только что продана на аукционе за целых $8.2 MILLION. Сумка изначально принадлежала покойной британской актрисе и певице Джейн Биркин, которой она принадлежала по заказу. Reuters #news #birkin #birkinbag #auction #sothebys Millionaire Mindset - bitchbaby
В то же время самым дорогим модным лотом в истории остается пара рубиновых туфель Джуди Гарленд из фильма "Волшебник страны Оз", которую продали в прошлом году за 32,5 миллиона долларов.
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