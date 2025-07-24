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Самой младшей всего 28 дней. Число пострадавших в Харькове превысило 40 человек

Фото: Россия ударила авиабомбами по Харькову (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Иван Носальский

В результате российского удара по Харькову управляемыми авиабомбами пострадали как минимум 42 человека. Среди них есть младенцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

"До 42 выросло количество пострадавших в результате дневного обстрела города. Среди них двое младенцев - 28 дней и месяц со дня рождения, полуторагодовалая девочка, еще девочка 10 лет и двое 17-летних подростков", - рассказал Терехов. 

В свою очередь в прокуратуре уточнили, что в результате удара пострадали шесть детей:

  • девочка, которой 28 дней;
  • годовалая девочка;
  • десятилетняя девочка;
  • 17-летняя девушка;
  • мальчик, которому 2 месяца;
  • 17-летний парень.

Удар по Харькову

Напомним, российские оккупанты в четверг, 24 июля, ударили по густонаселенному району Харькова двумя управляемыми авиабомбами весом по 250 кг каждая. "Прилет" был возле многоэтажки.

Согласно последним данным, было известно о 39 пострадавших из-за атаки, среди которых - шестеро детей. Два ребенка находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Также россияне чуть позже ударили по частному сектору Харькова дроном "Черника". Пострадавших и погибших в результате атаки, к счастью, нет.

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