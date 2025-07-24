Самой младшей всего 28 дней. Число пострадавших в Харькове превысило 40 человек

Удар по Харькову

Напомним, российские оккупанты в четверг, 24 июля, ударили по густонаселенному району Харькова двумя управляемыми авиабомбами весом по 250 кг каждая. "Прилет" был возле многоэтажки.

Согласно последним данным, было известно о 39 пострадавших из-за атаки, среди которых - шестеро детей. Два ребенка находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Также россияне чуть позже ударили по частному сектору Харькова дроном "Черника". Пострадавших и погибших в результате атаки, к счастью, нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.