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Наймолодшій лише 28 днів. Кількість постраждалих у Харкові перевищила 40 людей

Фото: Росія вдарила авіабомбами по Харкову (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок російського удару по Харкову керованими авіабомбами постраждали щонайменше 42 людини. Серед них є немовлята.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

"До 42 зросла кількість постраждалих унаслідок денного обстрілу міста. Серед них двоє немовлят - 28 днів і місяць від дня народження, півторарічна дівчинка, ще дівчинка 10 років і двоє 17-річних підлітків", - розповів Терехов.

Зі свого боку в прокуратурі уточнили, що внаслідок удару постраждали шестеро дітей:

  • дівчинка, якій 28 днів;
  • однорічна дівчинка;
  • десятирічна дівчинка;
  • 17-річна дівчина;
  • хлопчик, якому 2 місяці;
  • 17-річний хлопець.

 

Удар по Харкову

Нагадаємо, російські окупанти в четвер, 24 липня, вдарили по густонаселеному району Харкова двома керованими авіабомбами вагою по 250 кг кожна. "Приліт" був біля багатоповерхівки.

Згідно з останніми даними, було відомо про 39 постраждалих через атаку, серед яких - шестеро дітей. Двоє дітей перебувають у лікарні у важкому стані.

Також росіяни трохи пізніше вдарили по приватному сектору Харкова дроном "Черніка". Постраждалих і загиблих внаслідок атаки, на щастя, немає.

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