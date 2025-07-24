Наймолодшій лише 28 днів. Кількість постраждалих у Харкові перевищила 40 людей

Внаслідок російського удару по Харкову керованими авіабомбами постраждали щонайменше 42 людини. Серед них є немовлята.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і Харківську обласну прокуратуру в Telegram.
"До 42 зросла кількість постраждалих унаслідок денного обстрілу міста. Серед них двоє немовлят - 28 днів і місяць від дня народження, півторарічна дівчинка, ще дівчинка 10 років і двоє 17-річних підлітків", - розповів Терехов.
Зі свого боку в прокуратурі уточнили, що внаслідок удару постраждали шестеро дітей:
Нагадаємо, російські окупанти в четвер, 24 липня, вдарили по густонаселеному району Харкова двома керованими авіабомбами вагою по 250 кг кожна. "Приліт" був біля багатоповерхівки.
Згідно з останніми даними, було відомо про 39 постраждалих через атаку, серед яких - шестеро дітей. Двоє дітей перебувають у лікарні у важкому стані.
Також росіяни трохи пізніше вдарили по приватному сектору Харкова дроном "Черніка". Постраждалих і загиблих внаслідок атаки, на щастя, немає.
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