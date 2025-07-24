Оккупанты после КАБов ударили по Харькову дроном "Черника"
Российские оккупанты в четверг, 24 июля, атаковали Харьков ударным дроном "Черника". Враг целился по частному сектору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
По его словам, россияне атаковали беспилотником Индустриальный район Харькова.
"Прилет в частном секторе. Последствия уточняются", - добавил Терехов.
Обновлено 17:37
По словам Терехова, в Индустриальном районе в результате атаки дрона повреждено частное домовладение, гаражи, выбиты стекла. Также удар задел электросети.
"Без раненых и погибших", - рассказал городской глава.
Дрон "Черника"
Россия начала использовать дроны "Черника" для ударов по Харькову только в июне этого года.
Известно, что есть две версии таких беспилотников - легкая "Черника-1" и более тяжелая "Черника-2".
Первый вариант используется против пехоты и транспорта, а второй - несет до 3,5 кг взрывчатки, способен поражать укрепления и технику, летит до 100 км и оснащен автопилотом, что усложняет его перехват.
По данным Defence Express, дрон выполнен из дешёвых материалов, запускается с рук или катапульты и производится в массовых объемах - тысячи штук.
Авиаудар по Харькову
Напомним, утром 24 июля российские оккупанты атаковали Харьков авиабомбами.
"Прилет" КАБа был зафиксирован возле жилой многоэтажки. На месте начался пожар.
Согласно последним официальным данным, в результате российского удара 39 человек получили ранения. Среди них - шестеро детей.
Двое детей и одна женщина находятся в больнице в тяжелом состоянии.
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