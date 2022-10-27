Самый юный боец в истории UFC получил первого соперника: когда состоится бой
Дебютант Ultimate Fighting Championship Рауль Росас-младший вскоре впервые выйдет в октагон под эгидой самой популярной организации смешанных единоборств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MMA Fighting.
17-летний мексиканец проведет сражение 10 декабря. Его соперником станет Джей Перрин по прозвищу "Дикий".
Поединок Росаса с американским бойцом состоится в рамках UFC 282. Файт-вечер проведут в Лас-Вегасе (штат Невада) на арене T-Mobile. Новичок чемпионата подписал контракт с UFC лишь в сентябре.
Росас-младший дебютировал в смешанных единоборствах еще в ноябре прошлого года. С тех пор легковес успел провести 6 поединков. Во всех поединках юный мексиканец победил. В частности, пять поединков он сумел завершить досрочно.
Накануне стало известно о смещении сроков возвращения в UFC Конора Макгрегора. Ирландский боец восстановился после перелома ноги, но должен выполнить антидопинговые правила для выхода в октагон.
The UFC's youngest fighter makes his official debut at #UFC282 pic.twitter.com/RbJ1M0Emc2— MMAFighting.com (@MMAFighting) October 26, 2022
К слову, украинец Потеря согласовал бой с экс-чемпионом UFC на январь 2023-го.
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