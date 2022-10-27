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Самый юный боец в истории UFC получил первого соперника: когда состоится бой

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Четверг 27 октября 2022 12:29
Самый юный боец в истории UFC получил первого соперника: когда состоится бой Фото: Проспект Рауль Росас-младший во время пресс-конференции (sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорцив

Дебютант Ultimate Fighting Championship Рауль Росас-младший вскоре впервые выйдет в октагон под эгидой самой популярной организации смешанных единоборств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MMA Fighting.

17-летний мексиканец проведет сражение 10 декабря. Его соперником станет Джей Перрин по прозвищу "Дикий".

Поединок Росаса с американским бойцом состоится в рамках UFC 282. Файт-вечер проведут в Лас-Вегасе (штат Невада) на арене T-Mobile. Новичок чемпионата подписал контракт с UFC лишь в сентябре.

Росас-младший дебютировал в смешанных единоборствах еще в ноябре прошлого года. С тех пор легковес успел провести 6 поединков. Во всех поединках юный мексиканец победил. В частности, пять поединков он сумел завершить досрочно.

Накануне стало известно о смещении сроков возвращения в UFC Конора Макгрегора. Ирландский боец ​​восстановился после перелома ноги, но должен выполнить антидопинговые правила для выхода в октагон.

К слову, украинец Потеря согласовал бой с экс-чемпионом UFC на январь 2023-го.

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