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Украинец Потеря договорился о бое с легендой UFC

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Рио-де-Жанейро, Четверг 06 октября 2022 10:13
Украинец Потеря договорился о бое с легендой UFC Фото: Игорь Потеря проведет второй поединок в рамках UFC (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боец Игорь Потеря выйдет в октагон с бывшим чемпионом Ultimate Fighting Championship в полутяжелом весе Маурисиу Руа по прозвищу "Сегун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MMA Mania.

Поединок украинца с бразильцем, которому в ноябре исполнится 41, запланирован на 23 января. Бой состоится на родине "Сегуна" в рамках турнира UFC 283.

Руа постарается на мажорной ноте завершить карьеру после двух поражений подряд. В мае он уступил Овинсу Сен-Пре в малозрелищном поединке, а в ноябре 2020-го проиграл нокаутом Полу Крейгу. В случае поражения бразильский боец, вероятнее всего, окончательно прекратит выступления.

Для Потери же бой против экс-чемпиона станет хорошей возможностью реабилитироваться. В июле украинец дебютировал в UFC с поражения Нику Негумеряну. Румынский боец ​​победил уроженца Киева техническим нокаутом во втором раунде.

UFC 283 станет первым турниром ведущего бойцовского чемпионата в Бразилии. Предыдущие попытки проведения соревнований там сорвала пандемия коронавируса. Главное событие UFC 283 – четвертое сражение между Дэйвисоном Фигейреду и Брендоном Морено.

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