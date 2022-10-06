Украинец Потеря договорился о бое с легендой UFC

Украинский боец Игорь Потеря выйдет в октагон с бывшим чемпионом Ultimate Fighting Championship в полутяжелом весе Маурисиу Руа по прозвищу "Сегун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MMA Mania .

Поединок украинца с бразильцем, которому в ноябре исполнится 41, запланирован на 23 января. Бой состоится на родине "Сегуна" в рамках турнира UFC 283.

Руа постарается на мажорной ноте завершить карьеру после двух поражений подряд. В мае он уступил Овинсу Сен-Пре в малозрелищном поединке, а в ноябре 2020-го проиграл нокаутом Полу Крейгу. В случае поражения бразильский боец, вероятнее всего, окончательно прекратит выступления.

Для Потери же бой против экс-чемпиона станет хорошей возможностью реабилитироваться. В июле украинец дебютировал в UFC с поражения Нику Негумеряну. Румынский боец ​​победил уроженца Киева техническим нокаутом во втором раунде.

UFC 283 станет первым турниром ведущего бойцовского чемпионата в Бразилии. Предыдущие попытки проведения соревнований там сорвала пандемия коронавируса. Главное событие UFC 283 – четвертое сражение между Дэйвисоном Фигейреду и Брендоном Морено.