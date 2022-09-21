UFC подписала самого молодого бойца в истории: кто этот талант

Самая популярная организация смешанных единоборств – Ultimate Fighting Championship – обновила возрастной рекорд, подписав контракт с Раулем Росасом-младшим из Мексики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MMA Junkie .

Новичку ведущего бойцовского чемпионата всего 17 лет. Он стал самым молодым бойцом UFC в истории.

Росас-младший дебютировал в смешанных единоборствах еще в ноябре прошлого года. С тех пор легковес успел провести шесть поединков. Во всех поединках юный мексиканец победил. В частности, пять противостояний он сумел завершить досрочно.

Последний бой Росас-младший провел 20 сентября. Его поединок против Мандо Гутьеррес был главным событием турнира Contender Series 55. Новичок UFC одержал победу единогласным решением судей.

Ранее бойцовский чемпионат собрался организовать турнир в Африке. Функционеры Ultimate Fighting Championship провели серию переговоров по проведению соревнований на новом континенте. Скорее всего, соревнование примет Йоханнесбург.

The new youngest fighter in UFC history! Welcome to the roster Raul Rosas Jr. #DWCS pic.twitter.com/tORtYkCdv9 — UFC (@ufc) September 21, 2022