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Наймолодший боєць в історії UFC отримав першого суперника: коли відбудеться бій

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Четвер 27 жовтня 2022 12:29
Наймолодший боєць в історії UFC отримав першого суперника: коли відбудеться бій Фото: Проспект Рауль Росас-молодший під час прес-конференції (sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорців

Дебютант Ultimate Fighting Championship Рауль Росас-молодший незабаром вперше вийде в октагон під егідою найпопулярнішою організації змішаних єдиноборств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MMA Fighting.

17-річний мексиканець проведе бій 10 грудня. Його суперником стане Джей Перрін на прізвисько "Дикий".

Поєдинок Росаса з американським бійцем відбудеться у рамках UFC 282. Файт-вечір проведуть у Лас-Вегасі (штат Невада) на арені T-Mobile. Новачок чемпіонату підписав контракт із UFC щойно у вересні.

Росас-молодший дебютував у змішаних єдиноборствах ще в листопаді торік. Із тих пір легковаговик встиг провести 6 поєдинків. У всіх двобоях юний мексиканець переміг. Зокрема, 5 поєдинків він зумів завершити достроково.

Напередодні стало відомо про зміщення термінів повернення в UFC Конора Макгрегора. Ірландський боєць відновився після перелому ноги, але повинен виконати антидопінгові правила для виходу в октагон.

До слова, українець Потєря узгодив бій із екс-чемпіоном UFC на січень 2023-го.

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