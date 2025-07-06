Самые модные очки лета 2025: что носят Дорофеева, Сумская и Трегубова (фото)
Солнцезащитные очки на лето нужно выбирать по одному правилу - это индивидуальность. Украинские звезды показывают, как стильно носить актуальные модели.
РБК-Украина показывает на примере украинских звезд, какие солнцезащитные очки в моде этим летом и как их носить.
Остромодная классика
Надя Дорофеева отдает предпочтение стилю 90-х. В ее образах все чаще появляются узкие солнцезащитные очки черного цвета.
Они добавляют образу дерзости и гармонично сочетаются с любыми уличными нарядами. Такая форма - фаворит среди модниц.
Какие очки носит Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Оверсайз очки
Украинская актриса Ольга Сумская показалась в стильных объемных очках с градиентными стеклами.
Солнцезащитные очки такой модели прекрасно подходят для создания гламурных и элегантных образов.
Идеальный выбор для тех, кто любит элегантность с ноткой драмы.
Какие очки носит Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Универсальное ретро
Актриса Даша Трегубова продемонстрировала очки округлой формы с тонкими металлическими дужками.
Они легко комбинируются как с джинсами, так и с более романтичными образами.
Отличный вариант для тех, кто обожает сдержанную классику и современный шик.
Какие очки носит Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)
Как выбрать модные очки на лето 2025
В первую очередь обратите внимание на форму своего лица. Овальному и вытянутому типу лучше всего подходят узкие очки. Оверсайз модели подходят круглым и квадратным лицам.
Какие очки в моде в 2025 году:
- с цветными линзами - розовыми, синими, зелеными;
- геометрические и нестандартные формы, как шестиугольники или "кошачий глаз";
- ретро-модели из 90-х;
- полупрозрачные оправы.
Не бойтесь подчеркивать свой характер уникальными аксессуарами. Выбирайте варианты, которые резонируют с вашим настроением и состоянием души.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Дорофеевой, Трегубовой, Сумской.