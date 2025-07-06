ua en ru
Нд, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Наймодніші окуляри літа 2025: що носять Дорофєєва, Сумська та Трегубова (фото)

Неділя 06 липня 2025 09:40
UA EN RU
Наймодніші окуляри літа 2025: що носять Дорофєєва, Сумська та Трегубова (фото) Модні окуляри на літо 2025 - що носять зірки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Сонцезахисні окуляри на літо потрібно обирати за одним правилом - це індивідуальність.

РБК-Україна показує на прикладі українських зірок, які сонцезахисні окуляри в моді цього літа та як їх носити.

Гостромодна класика

Надя Дорофєєва віддає перевагу стилю 90-х. В її образах все частіше з'являються вузькі сонцезахисні окуляри чорного кольору.

Вони додають образу зухвалості та гармонійно поєднуються з будь-якими вуличними нарадами. Така форма - фаворит серед модниць.

Наймодніші окуляри літа 2025: що носять Дорофєєва, Сумська та Трегубова (фото)Які окуляри носить Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Оверсайз окуляри

Українська акторка Ольга Сумська показалася в стильних об'ємних окулярах з градієнтними скельцями.

Сонцезахисні окуляри такої моделі чудово підходять для створення гламурних та елегантних образів.

Ідеальний вибір для тих, хто любить елегантність із ноткою драми.

Наймодніші окуляри літа 2025: що носять Дорофєєва, Сумська та Трегубова (фото)Які окуляри носить Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Універсальне ретро

Акторка Дар'я Трегубова продемонструвала окуляри округлої форми з тонкими металевими дужками.

Вони легко комбінуються як із джинсами, так і з більш романтичними образами.

Чудовий варіант для тих, хто обожнює стриману класику та сучасний шик.

Наймодніші окуляри літа 2025: що носять Дорофєєва, Сумська та Трегубова (фото)Які окуляри носить Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Як обрати модні окуляри на літо 2025

В першу чергу зверніть увагу на форму свого обличчя.

  • Овальному та витягнутому типу найкраще підходять вузькі окуляри.
  • Оверсайз моделі пасують круглим та квадратним обличчям.

Які окуляри в моді у 2025 році:

  • з кольоровими лінзами - рожевими, синіми, зеленими;
  • геометричні та нестандартні форми, як шестикутники чи "котяче око";
  • ретро-моделі з 90-х;
  • напівпрозорі оправи.

Не бійтеся підкреслювати свій характер унікальними аксесуарами. Обирайте варіанти, які резонують з вашим настроєм та станом душі.

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Дорофєєвої, Трегубової, Сумської.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Модні тренди Стиль життя Зірки шоу-бізнесу Тренди
Новини
Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО
Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників