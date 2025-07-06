Наймодніші окуляри літа 2025: що носять Дорофєєва, Сумська та Трегубова (фото)
Сонцезахисні окуляри на літо потрібно обирати за одним правилом - це індивідуальність.
РБК-Україна показує на прикладі українських зірок, які сонцезахисні окуляри в моді цього літа та як їх носити.
Гостромодна класика
Надя Дорофєєва віддає перевагу стилю 90-х. В її образах все частіше з'являються вузькі сонцезахисні окуляри чорного кольору.
Вони додають образу зухвалості та гармонійно поєднуються з будь-якими вуличними нарадами. Така форма - фаворит серед модниць.
Які окуляри носить Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Оверсайз окуляри
Українська акторка Ольга Сумська показалася в стильних об'ємних окулярах з градієнтними скельцями.
Сонцезахисні окуляри такої моделі чудово підходять для створення гламурних та елегантних образів.
Ідеальний вибір для тих, хто любить елегантність із ноткою драми.
Які окуляри носить Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Універсальне ретро
Акторка Дар'я Трегубова продемонструвала окуляри округлої форми з тонкими металевими дужками.
Вони легко комбінуються як із джинсами, так і з більш романтичними образами.
Чудовий варіант для тих, хто обожнює стриману класику та сучасний шик.
Які окуляри носить Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)
Як обрати модні окуляри на літо 2025
В першу чергу зверніть увагу на форму свого обличчя.
- Овальному та витягнутому типу найкраще підходять вузькі окуляри.
- Оверсайз моделі пасують круглим та квадратним обличчям.
Які окуляри в моді у 2025 році:
- з кольоровими лінзами - рожевими, синіми, зеленими;
- геометричні та нестандартні форми, як шестикутники чи "котяче око";
- ретро-моделі з 90-х;
- напівпрозорі оправи.
Не бійтеся підкреслювати свій характер унікальними аксесуарами. Обирайте варіанти, які резонують з вашим настроєм та станом душі.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Дорофєєвої, Трегубової, Сумської.