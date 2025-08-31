RU

Самая массовая атака на Черноморск: света еще нет, водоканал на генераторах

Фото: в Черноморске ликвидируют последствия атаки дронов (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Левицкий

Черноморск этой ночью пережил самую массовую атаку на город с начала полномасштабной войны РФ против Украины. В городе до сих пор восстанавливают электроснабжение, а водоканал работает на генераторах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления мэра Черноморска Василия Гуляева и главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Это самая массовая атака с 2022 года на наш город. Хочу сказать, что больница работает. Есть вода, есть электричество от генераторов. И также водоканал, запустили уже генераторы и точечно подаем в город воду. Также будет ездить автомобиль там, где не работают генераторы, будет подавать воду по домам", - рассказал Гуляев.

По словам главы ОВА, энергетики сейчас работают над ремонтом систем, но прогнозов по восстановлению пока нет.

"Прогнозы по восстановлению появятся позже. Пункты несокрушимости открыты с 12:00 - там можно зарядить гаджеты и получить поддержку. Мобильный интернет в городе работает, хотя с пониженным уровнем качества", - добавил Кипер.

Как добавил мэр Черноморска, ситуация в городе под контролем, все службы работают над восстановлением.

"Тем более, что завтра 1 сентября, и мы хотим, чтобы наши дети пошли в школу", - резюмировал Гуляев.

Россия атаковала Черноморск

Напомним, в ночь на 31 августа российская армия дронами атаковала город Черноморск в Одесской области. В городе после атаки исчезла электроэнергия, оставив без света около 29 тысяч абонентов.

Как заявляли в энергокомпании ДТЭК, сегодня под ударами россиян в Одесской области оказались четыре объекта энергетики.

