Самая массовая атака на Черноморск: света еще нет, водоканал на генераторах

"Это самая массовая атака с 2022 года на наш город. Хочу сказать, что больница работает. Есть вода, есть электричество от генераторов. И также водоканал, запустили уже генераторы и точечно подаем в город воду. Также будет ездить автомобиль там, где не работают генераторы, будет подавать воду по домам", - рассказал Гуляев.

По словам главы ОВА, энергетики сейчас работают над ремонтом систем, но прогнозов по восстановлению пока нет.

"Прогнозы по восстановлению появятся позже. Пункты несокрушимости открыты с 12:00 - там можно зарядить гаджеты и получить поддержку. Мобильный интернет в городе работает, хотя с пониженным уровнем качества", - добавил Кипер.

Как добавил мэр Черноморска, ситуация в городе под контролем, все службы работают над восстановлением.

"Тем более, что завтра 1 сентября, и мы хотим, чтобы наши дети пошли в школу", - резюмировал Гуляев.