7 ежедневных привычек, которые приводят к диабету: вы до сих пор их делаете?

Некоторые ежедневные привычки незаметно повышают уровень сахара в крови и приводят к развитию диабета. Опасные привычки могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, если их не корректировать вовремя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еаting well .

Неумение бороться со стрессом

Диетолог Лорен Планкетт рассказал, что хронический стресс может навредить здоровью.

Высокий уровень стресса является одним из факторов, которые могут повысить уровень сахара в крови. Когда мы находимся в стрессе, выделяются гормоны стресса кортизол и адреналин, которые могут повысить уровень сахара в крови и нарушить нормальную функцию инсулина.

Эта реакция "бей или беги" удерживает сахар в крови дольше, вместо того, чтобы он перемещался в клетки. Когда эмоциональный стресс является постоянным, он становится хроническим, а это со временем может привести к проблемам со здоровьем

Избегание спорта

Физические упражнения важны для повышения чувствительности к инсулину, то есть того, как организм использует инсулин. Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение, здоровье сердца и дыхательных путей, а также являются ключевой частью поддержания здорового веса, повышения энергии и настроения, а также наращивания и поддержания костей и мышц.

Физические упражнения улучшают уровень сахара в крови и даже могут привести к его снижению ниже нормы. Однако у некоторых людей интенсивные физические упражнения могут вызвать повышение уровня сахара в крови. Это происходит, когда выделяется адреналин, который стимулирует печень к высвобождению глюкозы.

Если у вас инсулинорезистентность и диабет, то стоит включать разнообразные упражнения и сосредотачиваться на упражнениях низкой и средней интенсивности, таких как ходьба, пилатес и тренировки с умеренными отягощениями.

Прием определенных лекарств

Несколько классов лекарств могут вызвать повышение уровня сахара в крови. Такие лекарства, как глюкокортикоиды, антипсихотические препараты, препараты для сердца (статины, бета-блокаторы, диуретики), иммуносупрессивные и гормональная терапия связаны с изменениями метаболизма глюкозы и возникновением высокого уровня сахара в крови или диабета.

Недостаточное потребление воды

Когда вы недостаточно увлажнены, глюкоза концентрируется в крови, что может привести к повышению ее уровня.

Чтобы поддерживать водный баланс, мужчинам рекомендуют примерно 3,7 литра воды в сутки (включая воду из пищи и напитков), а женщинам - около 2,7 литра в сутки.

Однако ваши индивидуальные потребности в жидкости могут меняться в зависимости от климата, потоотделения, физической активности и болезни.

Употребление большого количества углеводов

Углеводы - это макронутриенты, которые больше всего влияют на уровень сахара в крови. Поэтому, если вы переедаете продуктов без сахара, уровень сахара в крови может повыситься слишком высоко.

Это, в свою очередь, может:

создавать чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу (которая вырабатывает инсулин)

увеличивать риск инсулинорезистентности

способствовать развитию ожирения

Все эти факторы повышают вероятность возникновения типа 2 диабета.

Пропуск сна

Недостаточное количество сна может привести к повышению уровня сахара в крови. Высокий уровень сахара в крови часто прерывает сон, особенно если вы часто ходите в туалет посреди ночи.

Исследования показали, что люди, которые спали менее 6 часов в сутки, имели больший риск развития диабета 2 типа.

В идеале стремитесь спать от 7 до 9 часов в сутки. Старайтесь быть последовательными и ложиться спать в одно и то же время каждый день.

Чрезмерное пребывание на солнце