Лучший в Харькове: сколько в этом году стоит обучение в ХНУ Каразина

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина вошел в десятку лучших вузов в рейтинге "ТОП-200 Украина 2025". Неудивительно, что за право получить здесь образование будут соревноваться тысячи абитуриентов.
РБК-Украина со ссылкой на данные ХНУ им. В.Н. Каразина рассказывает, сколько стоит обучение в 2025 году на разных специальностях.
Год обучения на бакалавриате на дневной форме в ХНУ В.Н. Каразина стоит от 28 тысяч гривен. Самые дешевые специальности: химия, математика, информатика, пищевые технологии, машиностроение, энергетика.
Больше всего придется заплатить за: право, международное право, международные экономические отношения, туристический бизнес - 46 700 гривен.
Обучение на заочной форме почти вдвое дешевле, но не на всех специальностях она есть.
Цена за год обучения (дневная форма бакалавриата):
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