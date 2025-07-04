Найкращий у Харкові: скільки цьогоріч коштує навчання у ХНУ Каразіна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна увійшов у десятку найкращих ВНЗ у рейтингу "ТОП-200 Україна 2025". Тож не дивно, що за право здобути тут освіту змагатимуться тисячі абітурієнтів.
РБК-Україна із посиланням на дані ХНУ ім. В.Н. Каразіна розповідає, скільки коштує навчання у 2025 році на різних спеціальностях.
Рік навчання на бакалавраті на денній формі у ХНУ В.Н. Каразіна коштує від 28 тисяч гривень. Найдешевші спеціальності: хімія, математика, інформатика, харчові технології, машинобудування, енергетика.
Найбільше доведеться заплатити за: право, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, туристичний бізнес - 46 700 гривень.
Навчання на заочній формі майже вдвічі дешевше, втім не на всіх спеціальностях вона є.
Ціна за рік навчання (денна форма бакалаврату):
Раніше ми розповідали, скільки коштує навчання у найпрестижнішому ВНЗ України - Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.
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