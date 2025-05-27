Лучший боксер 2005 года назвал единственного тяжеловеса, который может победить Усика

Лучший боксер 2005 года по версии журнала The Ring, экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO Рикки Гаттон сказал, кто действительно может победить Александра Усика по состоянию на сегодня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью британского спортсмена YouTube-каналу Boxing News.
Гаттон действительно считает, что сейчас единственным боксером, который способен нокаутировать Усика, является его соотечественник Даниэль Дюбуа.
По его словам, бой 19 июля станет лучшим поединком, ведь "это - два сильнейших супертяжеловеса в мире".
"В прошлый раз было немного споров, но в боксе без этого никак. Думаю, у Даниэля сейчас больше шансов, особенно после победы над Джошуа. Его уверенность взлетела до небес. В первом бою с Усиком он выходил после поражения от Джо Джойса, а теперь он на подъеме. Думаю, на этот раз шансы гораздо лучше", - сказал британец.
Несмотря на это, Хаттон воздержался от точного прогноза, но подчеркнул, что результат поединка - "далеко не решенное дело".
Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в субботу, 19 июля 2025 года, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это будет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, где на кону будут стоять пояса WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring.
Усик удерживает пояса WBC, WBA и WBO, но стремится вернуть себе титул IBF, который он был вынужден освободить в 2024 году для проведения реванша с Тайсоном Фьюри.
Дюбуа, с момента первой встречи с Усиком в августе 2023-го, получил вакантный титул IBF, победив Филипа Хрговича в июне 2024 года, а затем защитил его, нокаутировав Энтони Джошуа.
Ранее супертяжеловес, который заявлял, что побеждал и Усика, и Дюбуа во время спаррингов, дал прогноз на бой-реванш украинца с британцем.