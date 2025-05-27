Найкращий боксер 2005 року назвав єдиного важковаговика, який може перемогти Усика

Найкращий боксер 2005 року за версією журналу The Ring, екс-чемпіон світу за версіями IBF, WBA і IBO Ріккі Гаттон сказав, хто дійсно може перемогти Олександра Усика станом на сьогодні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю британського спортсмена YouTube-каналу Boxing News.
Гаттон дійсно вважає, що наразі єдиним боксером, який здатен нокаутувати Усика, є його співвітчизник Даніель Дюбуа.
За його словами, бій 19 липня стане найкращим поєдинком, адже "це - два найсильніші супертяжі у світі".
"Минулого разу було трохи суперечок, але у боксі без цього ніяк. Думаю, у Даніеля зараз більше шансів, особливо після перемоги над Джошуа. Його впевненість злетіла до небес. У першому бою з Усиком він виходив після поразки від Джо Джойса, а тепер він на підйомі. Думаю, цього разу шанси набагато кращі", - сказав британець.
Попри це, Гаттон утримався від точного прогнозу, але підкреслив, що результат поєдинку - "далеко не вирішена справа".
Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться в суботу, 19 липня 2025 року, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Це буде бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, де на кону стоятимуть пояси WBC, WBA, WBO, IBF та The Ring.
Усик утримує пояси WBC, WBA та WBO, але прагне повернути собі титул IBF, який він був змушений звільнити у 2024 році для проведення реваншу з Тайсоном Ф’юрі.
Дюбуа, з моменту першої зустрічі з Усиком у серпні 2023-го, здобув вакантний титул IBF, перемігши Філіпа Хрговича у червні 2024 року, а згодом захистив його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.
Раніше надважковаговик, який заявляв, що перемагав і Усика, і Дюбуа під час спарингів, дав прогноз на бій-реванш українця з британцем.