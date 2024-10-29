ВНО в 2025 году не будут проводить: Верховная Рада приняла решение

Верховная Рада Украины одобрила законопроект №12053, регулирующий проведение итоговой аттестации и вступительной кампании в 2025 году. Согласно решению, внешнее независимое оценивание (ВНО) и дальше будут проводить в форме национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Парламент принял за основу и в целом проект закона №12053, устанавливающий, что зачисление абитуриентов в высшие учебные заведения на программы бакалавра будет производиться на основе результатов национального мультипредметного теста. За принятие этого законопроекта проголосовали 258 депутатов.

Согласно новым правилам, вступительные экзамены на программы бакалавра будут включать тестирование по четырем предметам. Три из них - "Украинский язык", "Математика" и "История Украины" - обязательны. Абитуриенты смогут выбрать один предмет по своему усмотрению, среди вариантов: "Иностранный язык", "Биология", "География", "Физика", "Химия", "Украинская литература".

Кроме того, государственная итоговая аттестация (ГИА) не будет проводиться для выпускников 4, 9 и 11 классов. НМТ нужно будет сдавать только тем, кто будет поступать на обучение в высшие образования.