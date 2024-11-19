Голос каждого будет услышан: как будет работать Студенческий совет при МОН
Министерство образования и науки Украины объявило о создании Совета по сотрудничеству с органами студенческого самоуправления. Соответствующий приказ был утвержден 18 ноября 2024 г., что закладывает основу для усиления участия студентов в формировании образовательной политики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН .
Главной целью вновь органа, как отметили в МОН, является обеспечение взаимодействия между студентами и властями для решения вопросов обучения, быта, защиты прав и представления студенческих интересов.
Совет будет работать при МОН, а также будет разрабатывать предложения по нормативным актам, касающимся студенческого самоуправления.
Также совет будет представлять позиции органов студенческого самоуправления не только в МОН, но и других органах государственной власти.
"Быть студентом во время большой войны непросто. Мы надеемся, что Совет станет платформой для совместной работы и укрепления доверия между властью и студенчеством", - отметил министр образования и науки Оксен Лесной во время встречи представителей студенческого самоуправления с ним и его заместителем Михаилом Винницким.
Известно, что первое заседание Совета запланировано на декабрь этого года.
Сообщается, что в состав войдут делегаты от органов студенческого самоуправления высших учебных заведений из разных регионов Украины.
В то же время, заместитель министра Михаил Винницкий подчеркнул, что новая инициатива будет способствовать созданию прозрачной системы образования, где каждый студент сможет влиять на принятие важных решений:
"Это не только платформа для диалога, но и важный шаг к эффективной реформе образования", - добавил он.
Напомним, что ранее Винницкий обратил внимание на то, что университеты действительно не должны готовить студентов к будущей работе. Чему они должны научить молодежь - читайте в материале РБК-Украина.
Также в МОН напомнили, что со следующего года начнется всеобщая военная подготовка для студентов.
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