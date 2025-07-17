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Лучшие вузы 2025: кого признали лидерами образования в каждом регионе Украины

Кого признали лучшим вузом страны в каждом регионе (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине обнародовали подборку ведущих вузов восточного, западного, центрального, северного и южного регионов, которые заняли самые высокие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию"Освіта.юа".

Как формировали рейтинг вузов

Традиционно при формировании консолидированного рейтинга учитывались три основных источника: "Топ-200 Украина", рейтинг по данным "Scopus" и средний балл НМТ на контракт. Каждый из этих рейтингов базируется на отдельных важных критериях оценивания.

Каждому ЗВО был присвоен итоговый балл, который определяется как сумма мест, занятых в трех рейтингах. Если университет не был представлен в каком-то из них, ему автоматически засчитывалось место после последнего (201, 222 или 201 соответственно).

Лучшие вузы западного региона Украины

Десятка лучших вузов:

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Национальный университет "Львовская политехника";
  • Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
  • Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;
  • Ужгородский национальный университет;
  • Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского;
  • Западноукраинский национальный университет;
  • Волынский национальный университет имени Леси Украинки;
  • Национальный университет водного хозяйства и природопользования.

Львовский национальный университет им. Ивана Франко (фото: facebook.com franko.lviv.ua)

Лучшие вузы южного региона Украины

Десятка лучших вузов:

  • Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова;
  • Одесский национальный медицинский университет;
  • Национальный университет "Одесская политехника";
  • Запорожский национальный университет;
  • Запорожский государственный медико-фармацевтический университет;
  • Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;
  • Одесский национальный экономический университет;
  • Национальный университет "Запорожская политехника";
  • Одесский национальный морской университет;
  • Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного; Таврический государственный агротехнологический университет.

Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова (фото: Википедия)

Лучшие вузы северного региона Украины

Десятка лучших вузов:

  • Сумской государственный университет;
  • Государственный университет "Житомирская политехника";
  • Национальный университет "Черниговская политехника";
  • Сумской национальный аграрный университет;
  • Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;
  • Полесский национальный университет;
  • Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко; Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко;
  • Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко;
  • Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя;
  • Житомирский военный институт имени С.П. Королева; Житомирский военный институт имени С.П. Королева.

Сумской государственный (фото: Википедия)

Лучшие вузы восточного региона Украины

Десятка лучших вузов:

  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина;
  • Харьковский национальный медицинский университет;
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
  • Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого;
  • Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;
  • Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт";
  • Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
  • Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова;
  • Национальный фармацевтический университет.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (фото: portal-abiturienta it-kharkiv com)

Лучшие вузы центрального региона Украины

Десятка лучших ВУЗов:

  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
  • Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова;
  • Национальный технический университет "Днепровская политехника";
  • Донецкий национальный университет имени Василия Стуса;
  • Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
  • Днепровский государственный медицинский университет;
  • Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;
  • Винницкий национальный технический университет;
  • Полтавский государственный медицинский университет;
  • Украинский государственный университет науки и технологий.

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара (фото: Википедия)

Читайте также о том, что в Украине представили обновленный рейтинг вузов "Топ-200 Украина 2025", в который вошли ведущие высшие учебные заведения. Университеты оценивали по таким критериям, как качество обучения, научная деятельность, инновационность и уровень международного признания. Рейтинг публикуется уже девятый год подряд. Он помогает абитуриентам ориентироваться при выборе заведения для поступления.

Читайте также о том, сколько в этом году стоит обучение в Национальном университете имени Тараса Шевченко - лучшем вузе страны по версии консолидированного рейтинга.

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