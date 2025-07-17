Лучшие вузы 2025: кого признали лидерами образования в каждом регионе Украины

Как формировали рейтинг вузов

Традиционно при формировании консолидированного рейтинга учитывались три основных источника: "Топ-200 Украина", рейтинг по данным "Scopus" и средний балл НМТ на контракт. Каждый из этих рейтингов базируется на отдельных важных критериях оценивания.

Каждому ЗВО был присвоен итоговый балл, который определяется как сумма мест, занятых в трех рейтингах. Если университет не был представлен в каком-то из них, ему автоматически засчитывалось место после последнего (201, 222 или 201 соответственно).

Лучшие вузы западного региона Украины

Десятка лучших вузов:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный университет "Львовская политехника";

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;

Ужгородский национальный университет;

Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского;

Западноукраинский национальный университет;

Волынский национальный университет имени Леси Украинки;

Национальный университет водного хозяйства и природопользования.

Львовский национальный университет им. Ивана Франко (фото: facebook.com franko.lviv.ua)

Лучшие вузы южного региона Украины

Десятка лучших вузов:

Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова;

Одесский национальный медицинский университет;

Национальный университет "Одесская политехника";

Запорожский национальный университет;

Запорожский государственный медико-фармацевтический университет;

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;

Одесский национальный экономический университет;

Национальный университет "Запорожская политехника";

Одесский национальный морской университет;

Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного; Таврический государственный агротехнологический университет.

Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова (фото: Википедия)

Лучшие вузы северного региона Украины

Десятка лучших вузов:

Сумской государственный университет;

Государственный университет "Житомирская политехника";

Национальный университет "Черниговская политехника";

Сумской национальный аграрный университет;

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;

Полесский национальный университет;

Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко; Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко;

Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко;

Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя;

Житомирский военный институт имени С.П. Королева; Житомирский военный институт имени С.П. Королева.

Сумской государственный (фото: Википедия)

Лучшие вузы восточного региона Украины

Десятка лучших вузов:

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина;

Харьковский национальный медицинский университет;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого;

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт";

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова;

Национальный фармацевтический университет.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (фото: portal-abiturienta it-kharkiv com)

Лучшие вузы центрального региона Украины

Десятка лучших ВУЗов:

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;

Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова;

Национальный технический университет "Днепровская политехника";

Донецкий национальный университет имени Василия Стуса;

Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";

Днепровский государственный медицинский университет;

Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;

Винницкий национальный технический университет;

Полтавский государственный медицинский университет;

Украинский государственный университет науки и технологий.

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара (фото: Википедия)