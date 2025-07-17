Найкращі виші 2025: кого визнали лідерами освіти у кожному регіоні України

Як формували рейтинг ВНЗ
Традиційно при формуванні консолідованого рейтингу враховувалися три основні джерела: "Топ-200 Україна", рейтинг за даними "Scopus" і середній бал НМТ на контракт. Кожен із цих рейтингів базується на окремих важливих критеріях оцінювання.
Кожному ЗВО було присвоєно підсумковий бал, який визначається як сума місць, зайнятих у трьох рейтингах. Якщо університет не був представлений у якомусь із них, йому автоматично зараховувалося місце після останнього (201, 222 або 201 відповідно).
Найкращі виші західного регіону України
Десятка найкращих ВНЗ:
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
- Ужгородський національний університет;
- Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського;
- Західноукраїнський національний університет;
- Волинський національний університет імені Лесі Українки;
- Національний університет водного господарства та природокористування.
Львівський національний університет ім. Івана Франка (фото: facebook.com franko.lviv.ua)
Найкращі виші південного регіону України
Десятка найкращих ВНЗ:
- Одеський національний університет імені І.І.Мечникова;
- Одеський національний медичний університет;
- Національний університет "Одеська політехніка";
- Запорізький національний університет;
- Запорізький державний медико-фармацевтичний університет;
- Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
- Одеський національний економічний університет;
- Національний університет "Запорізька політехніка";
- Одеський національний морський університет;
- Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (фото: Вікіпедія)
Найкращі виші північного регіону України
Десятка найкращих ВНЗ:
- Сумський державний університет;
- Державний університет "Житомирська політехніка";
- Національний університет "Чернігівська політехніка";
- Сумський національний аграрний університет;
- Житомирський державний університет імені Івана Франка;
- Поліський національний університет;
- Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка;
- Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;
- Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
- Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П. Корольова.
Сумський державний (фото: Вікіпедія)
Найкращі виші східного регіону України
Десятка найкращих ВНЗ:
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
- Харківський національний медичний університет;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
- Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут";
- Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
- Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
- Національний фармацевтичний університет.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (фото: portal-abiturienta it-kharkiv com)
Найкращі виші центрального регіону України
Десятка найкращих ВНЗ:
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
- Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова;
- Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
- Донецький національний університет імені Василя Стуса;
- Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
- Дніпровський державний медичний університет;
- Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
- Вінницький національний технічний університет;
- Полтавський державний медичний університет;
- Український державний університет науки і технологій.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (фото: Вікіпедія)