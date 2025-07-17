Найкращі виші 2025: кого визнали лідерами освіти у кожному регіоні України

Як формували рейтинг ВНЗ

Традиційно при формуванні консолідованого рейтингу враховувалися три основні джерела: "Топ-200 Україна", рейтинг за даними "Scopus" і середній бал НМТ на контракт. Кожен із цих рейтингів базується на окремих важливих критеріях оцінювання.

Кожному ЗВО було присвоєно підсумковий бал, який визначається як сума місць, зайнятих у трьох рейтингах. Якщо університет не був представлений у якомусь із них, йому автоматично зараховувалося місце після останнього (201, 222 або 201 відповідно).

Найкращі виші західного регіону України

Десятка найкращих ВНЗ:

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет "Львівська політехніка";

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Ужгородський національний університет;

Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського;

Західноукраїнський національний університет;

Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Національний університет водного господарства та природокористування.

Львівський національний університет ім. Івана Франка (фото: facebook.com franko.lviv.ua)

Найкращі виші південного регіону України

Десятка найкращих ВНЗ:

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова;

Одеський національний медичний університет;

Національний університет "Одеська політехніка";

Запорізький національний університет;

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет;

Чорноморський національний університет імені Петра Могили;

Одеський національний економічний університет;

Національний університет "Запорізька політехніка";

Одеський національний морський університет;

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (фото: Вікіпедія)

Найкращі виші північного регіону України

Десятка найкращих ВНЗ:

Сумський державний університет;

Державний університет "Житомирська політехніка";

Національний університет "Чернігівська політехніка";

Сумський національний аграрний університет;

Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Поліський національний університет;

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка;

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;

Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П. Корольова.

Сумський державний (фото: Вікіпедія)

Найкращі виші східного регіону України

Десятка найкращих ВНЗ:

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Харківський національний медичний університет;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут";

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;

Національний фармацевтичний університет.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (фото: portal-abiturienta it-kharkiv com)

Найкращі виші центрального регіону України

Десятка найкращих ВНЗ:

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова;

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";

Донецький національний університет імені Василя Стуса;

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";

Дніпровський державний медичний університет;

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

Вінницький національний технічний університет;

Полтавський державний медичний університет;

Український державний університет науки і технологій.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (фото: Вікіпедія)