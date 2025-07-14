ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Самые сильные вузы Украины: кого признали лучшими в 2025 году

Понедельник 14 июля 2025 08:00
UA EN RU
Самые сильные вузы Украины: кого признали лучшими в 2025 году В Украине составили консолидированный рейтинг высших учебных заведений 2025 (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине обнародовали консолидированный рейтинг высших учебных заведений за 2025 год. Лидером уже не впервые стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Освіта.юа.

Кто вошел в десятку лучших вузов

Информационный ресурс "Освіта.ua" обнародовал обновленный консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины за 2025 год. Во внимание были приняты результаты сразу трех авторитетных рейтингов - "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт".

Каждый из них оценивает университеты по собственным критериям - научная деятельность, качество образования, популярность среди абитуриентов и тому подобное. В консолидированном рейтинге учтены позиции вузов в каждом из трех списков, что позволило получить обобщенную картину.

Десятка лидеров:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Национальный университет "Львовская политехника";
  • НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина;
  • Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
  • Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца;
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
  • Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова.

Самые сильные вузы Украины: кого признали лучшими в 2025 годуПервая десятка лучших вузов Украины (скриншот)

Добавим, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в этом году возглавил не только этот рейтинг, он также стал лидером в "Топ-200 Украина 2025".

Читайте также о том, что в Украине представили обновленный рейтинг вузов "Топ-200 Украина 2025", в который вошли ведущие высшие учебные заведения. Университеты оценивали по таким критериям, как качество обучения, научная деятельность, инновационность и уровень международного признания. Рейтинг публикуется уже девятый год подряд. Он помогает абитуриентам ориентироваться при выборе заведения для поступления.

Ранее мы писали о том, что в Украине стартовали вступительные творческие конкурсы. Они будут проходить в две сессии - первая для соревнования за бюджетные места и контрактные, вторая - только за контрактные. Регистрация на конкурсы продолжается, но в некоторых вузах количество мест ограничено, поэтому лучше поспешить с подачей заявки. Все, что нужно знать о творческих конкурсах 2025 - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рейтинг Образование в Украине
Новости
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом