Новый глава МИД призвал не ограничивать Украину в ударах по территории России
Страна, которая защищается от агрессии, не может быть ограничена в защите. Украина призывает партнеров снять ограничения на удары по России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига в X (Twitter).
"Страна, которая защищается от агрессии в соответствии со статьей 51 Устава ООН, не может быть ограничена в защите", - отметил он.
Сибига подчеркнул, что международное право разрешает Украине наносить удары по законным военным целям на территории РФ. Министр призвал партнеров не ограничивать Украину в защите.
"Разрешите Украине бить в ответ и защитить жизнь", - заявил глава МИД.
Добавим, что Андрей Сибига на этой неделе возглавил Министерство иностранных дел Украины. До этого он был первым заместителем главы МИД и на должности министра заменил Дмитрия Кулебу.
Что этому предшествовало
Напомним, что партнеры на фоне активизации России на фронте разрешили Украине использовать предоставленное оружие для атак в приграничных районах РФ. Союзники объясняли это тем, что удары Украины могут предотвратить наступление оккупантов.
Тем не менее, Украина призывает партнеров снять ограничения, чтобы использовать полученное дальнобойное оружие для ударов по военным объектам в России. Ряд партнеров заявляют, что не ограничивают Украину, но, например, США и Германия не приняли соответствующих решений.
Президент Владимир Зеленский, что пока между союзниками нет консенсуса по снятию ограничений с Украины.
Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по объекту в России - в нашем материале.
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