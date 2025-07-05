"Лучший за все время": Зеленский оценил разговор с Трампом и высказался о Patriot

"Наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили тематику ПВО, я благодарен за готовность помогать", - сказал президент.

Также Зеленский анонсировал решение по усилению украинской противовоздушной обороны. В первую очередь, речь идет о комплексах ПВО Patriot.

"Именно Patriot - ключ к защите от баллистики. Обсудили еще несколько важных вопросов, которые детально проработают наши команды на встречах уже в ближайшее время", - добавил он.