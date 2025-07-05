"Лучший за все время": Зеленский оценил разговор с Трампом и высказался о Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, лучшим за все время их общения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского 5 июля.
"Наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили тематику ПВО, я благодарен за готовность помогать", - сказал президент.
Также Зеленский анонсировал решение по усилению украинской противовоздушной обороны. В первую очередь, речь идет о комплексах ПВО Patriot.
"Именно Patriot - ключ к защите от баллистики. Обсудили еще несколько важных вопросов, которые детально проработают наши команды на встречах уже в ближайшее время", - добавил он.
Отметим, что после разговора между двумя президентами 4 июля Трамп подтвердил, что США изучают возможность передачи Киеву дополнительных ракет для комплексов ПВО Patriot. Эти комплексы составляют главную силу украинской противовоздушной обороны.
Сам разговор состоялся на фоне того, что 1 июля США приостановили поставки Украине ряда видов вооружения. В частности решение Пентагона коснулось ракет для систем Patriot.
Что касается дополнительных комплексов ПВО - Украина может получить их от Германии. Берлин готов оплатить поставку двух Patriot для Украины в случае, если их продажа будет одобрена.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.