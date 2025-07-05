"Найкраща за весь час": Зеленський оцінив розмову з Трампом та висловився про Patriot

"Напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили тематику ППО, я вдячний за готовність допомагати", - сказав президент.

Також Зеленський анонсував рішення щодо посилення української протиповітряної оборони. В першу чергу, мова йде про комплекси ППО Patriot.

"Саме Patriot - ключ до захисту від балістики. Обговорили ще кілька важливих питань, які детально опрацюють наші команди на зустрічах вже найближчим часом", - додав він.