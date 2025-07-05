США рассматривают вопрос передачи ракет Patriot Украине, - Трамп
Соединенные Штаты рассматривают вопрос передачи Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для обороны от ракет врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа во время общения с журналистами на борту Air Force One.
"Они (ракеты Patriot - ред.) необходимы им для обороны. Я не хочу видеть, как убивают детей. Они (ракеты Patriot - ред.) невероятно эффективны. Вы знаете, мы сбили 14 из 14 целей. Это довольно невероятно, если подумать", - отметил президент США.
Трамп также подчеркнул, что ракеты необходимы Украине, потому что страна сильно пострадала от атак РФ.
Отвечая на вопрос относительно того, собираются ли США передавать Украине эти ракеты, он ответил, что рассмотрит этот вопрос.
"Мы можем рассмотреть это (передачу ракет - ред.)", - добавил Трамп.
Разговор Трампа и Зеленского
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор вчера, 4 июля.
По словам Зеленского, он договорился с Трампом над усилением защиты украинского неба от российских атак. Также, по словам главы украинского государства, они с Трампом договорились о соответствующей встрече команд США и Украины.
Стоит заметить, что такой разговор состоялся на фоне приостановления поставок оружия Украине от США. В частности, это решение коснулось ракет для Patriot.
Заметим, что ранее американское издание Axios сообщило, ссылаясь на неназванные источники, что разговор длился около 40 минут, и что Трамп сказал Зеленскому, что он проверит, какое американское оружие, которое должно быть отправлено в Украину, если таковое есть, было отложено.
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