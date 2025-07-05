США рассматривают вопрос передачи ракет Patriot Украине, - Трамп

Соединенные Штаты рассматривают вопрос передачи Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для обороны от ракет врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа во время общения с журналистами на борту Air Force One.

"Они (ракеты Patriot - ред.) необходимы им для обороны. Я не хочу видеть, как убивают детей. Они (ракеты Patriot - ред.) невероятно эффективны. Вы знаете, мы сбили 14 из 14 целей. Это довольно невероятно, если подумать", - отметил президент США.

Трамп также подчеркнул, что ракеты необходимы Украине, потому что страна сильно пострадала от атак РФ.

Отвечая на вопрос относительно того, собираются ли США передавать Украине эти ракеты, он ответил, что рассмотрит этот вопрос.

"Мы можем рассмотреть это (передачу ракет - ред.)", - добавил Трамп.