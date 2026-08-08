Худший год в истории человечества: ученые обнаружили причину глобальной катастрофы

В 536 году на территории Европы, Ближнего Востока и части Азии наблюдалось аномальное затмение солнечного света.

Согласно свидетельствам византийского историка Прокопия Кесарийского, "солнце в течение всего года светило тускло, напоминая луну". Климатические изменения повлекли за собой выпадение снега летом в Китае и массовый неурожай на огромных территориях.

Современные данные дендрохронологии и анализ ледниковых кернов подтверждают, что причиной этого стал выброс в атмосферу большого количества вулканического пепла и серы.

Вулканическая зима и природные аномалии

Исследования ледяных кернов из гренландских и альпийских ледников обнаружили микроскопические частицы вулканического стекла, химический состав которых аналогичен породам исландских вулканов.

Дополнительные извержения, в частности вулкана Илопанго на территории современного Сальвадора около 539-540 годов, лишь усилили затенение атмосферы.

Образовавшаяся пылевая завеса отражала солнечные лучи, а это имело длительные последствия:

средняя температура летних месяцев в Европе снизилась на 1,5-2,5 градуса по Цельсию;

начался самый холодный период в Северном полушарии за последние 2000 лет;

зафиксировано существенное уменьшение годовых колец деревьев, что свидетельствует о значительном угнетении размножения растений.

Ученые описали хронологию катаклизмов, к которым привело извержение вулкана в начале нашей эры (схема: ZME Science)

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Социальные и экономические последствия

Длительный неурожай вызвал голод, истощивший население и снизивший его иммунитет.

Уже в 541 году в Средиземноморье проникла бубенная чума, известная как "чума Юстиниана". Эпидемия охватила Византийскую империю и сопредельные регионы, повлекшие высокую смертность и глубокий экономический кризис.

Анализ ледникового льда показывает, что экономическое восстановление и восстановление добычи серебра в Европе начались лишь около 640 года - почти столетие спустя после начала климатической катастрофы.