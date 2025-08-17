Питательное и недорогое мясо для бульона: бедра и крылышки можно спрятать

Какой продукт для варки бульона не стоит игнорировать в магазине, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Из какого мяса сварить бульон?

Оказывается, существует вид мяса, который не только недорогой, но и прекрасно подходит для бульона. Более того, это ингредиент, который часто не замечают и недооценивают в повседневном приготовлении пищи. И это жаль, ведь он может придать бульону чрезвычайную глубину вкуса и легкость, которых невозможно достичь с другими видами мяса.

Традиционно бульон готовят из другого мяса, но куриные сердечки являются отличной альтернативой. Они не только экономны, но и имеют высокую питательную ценность. Они придают бульону уникальный, насыщенный вкус.

В сочетании с ароматными овощами, такими как морковь, сельдерей и петрушка, они создают суп, который порадует даже самых требовательных гурманов. Более того, их цена делает приготовление питательного блюда доступным для дома.

Почему стоит готовить куриный суп с куриными сердечками?

По сравнению с популярными частями курицы, такими как грудки или бедра, они содержат больше железа, что делает их идеальным выбором для тех, кто страдает анемией или усталостью. Кроме того, они богаты витаминами группы В, включая B12, которые поддерживают нервную систему и выработку эритроцитов.

Кроме белка и витаминов, куриные сердечки содержат такие минералы, как цинк, фосфор и селен. Цинк поддерживает иммунитет и ускоряет заживление ран, фосфор укрепляет кости и зубы, а селен действует как антиоксидант, защищая клетки от повреждений.

Сердечки содержат большое количество коллагена, который впитывается в бульон во время длительной варки, придавая ему бархатную текстуру и натуральное желе. Их интенсивный, слегка сладкий вкус придает бульону более насыщенный и глубокий вкус.