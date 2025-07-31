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Худшие прогнозы подтверждаются. В Киеве уже 15 погибших, среди них два ребенка

Фото: Россия ударила по Киеву в ночь на 31 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В результате ночного удара российских оккупантов по Киеву погибли 15 человек. Среди них - двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"Поступила информация о 15 погибшем. К сожалению, худшие прогнозы относительно количества людей, которые могут находиться под завалами, подтверждаются", - отметил Ткаченко. 

Он добавил, что согласно актуальной информации, из-за удара погибли два ребенка.

"Сегодня россияне еще раз записали в свою черную статистику убийства детей. Первая детоубийственная армия мира", - отметил чиновник.

Спасательная операция на месте трагедии продолжается. 

Атака на Киев

Напомним, российские оккупанты в ночь на 31 июля нанесли по Украине массированный удар. Они использовали 309 ударных дронов и девять крылатых ракет "Искандер-К".

Одной из основных целей атаки стал Киев. В Святошинском районе был разрушен подъезд многоэтажки.

Согласно последним данным, было известно о 14 погибших, среди которых один ребенок - шестилетний мальчик.

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КиевВойна в УкраинеРакетный ударАтака дронов