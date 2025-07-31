Худшие прогнозы подтверждаются. В Киеве уже 15 погибших, среди них два ребенка

Атака на Киев

Напомним, российские оккупанты в ночь на 31 июля нанесли по Украине массированный удар. Они использовали 309 ударных дронов и девять крылатых ракет "Искандер-К".

Одной из основных целей атаки стал Киев. В Святошинском районе был разрушен подъезд многоэтажки.

Согласно последним данным, было известно о 14 погибших, среди которых один ребенок - шестилетний мальчик.