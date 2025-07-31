Найгірші прогнози підтверджуються. У Києві вже 16 загиблих, серед них дві дитини

"Надійшла інформація про 15 загиблого. На жаль, найгірші прогнози щодо кількості людей, які можуть перебувати під завалами, підтверджуються", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що згідно з актуальною інформацією, через удар загинули дві дитини.

"Сьогодні росіяни ще раз записали у свою чорну статистику вбивства дітей. Перша дітовбивча армія світу", - зазначив чиновник.

Рятувальна операція на місці трагедії триває.

Оновлено 21:59

Ткаченко уточнив, що вже є інформація щодо 16 загиблих. При цьому 159 людей поранено.