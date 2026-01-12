Худшие образы звезд на красной дорожке "Золотого глобуса-2026"

Красная дорожка премии "Золотой глобус" традиционно становится площадкой для модных экспериментов, однако не все выходы звезд в этом году были удачными . Некоторые образы вызвали скорее недоумение, чем восхищение.

Бриттани Сноу

Актриса, известная по фильмам "Жены-охотницы" и "Зверь во мне", появилась на дорожке в бесформенном платье без бретелек от Danielle Frankel.

Верх белого платья имел потенциал выглядеть элегантно, однако широкий подол с атласной вставкой нарушил пропорции и выглядел неуместно.

Бриттани Сноу (фото: Getty Images)

Джиннифер Гудвин

Звезда озвучивания мультфильма "Зверополис" выбрала серое полупрозрачное платье Armani, украшенное жемчугом.

Несмотря на изящные детали, наряд оказался слишком массивным для миниатюрной актрисы, а прозрачная ткань лишила образ необходимой торжественности.

Джиннифер Гудвин (фото: Getty Images)

Крис Перфетти

Актер сериала "Начальная школа Эббота" появился в синем атласном костюме Christian Cowan.

Пиджак без пуговиц, застегнутый серебряной розой, создавал впечатление незавершенности и визуального дисбаланса в верхней части образа.

Крис Перфетти (фото: Getty Images)

Лейтон Мистер

Актриса, сыгравшая приглашенную роль в сериале "Никто этого не хочет", выбрала платье без бретелек от Miu Miu.

Основная розовая часть с объемным бисером выглядела эффектно, однако желтая шелковистая вставка вдоль выреза отвлекала внимание и нарушала целостность образа. Украшения Kendra Scott не смогли исправить стилистический диссонанс.

Лейтон Мистер (фото: Getty Images)

Эми Полер

Лауреат премии за подкаст "Good Hang with Amy Poehler" решила появиться на церемонии в комбинезоне.

Белый верх с короткими рукавами сочетался с черными расклешенными брюками, а образ дополнили украшения Pandora и красный клатч.

Несмотря на оригинальность, наряду не хватало акцента на талии и большей торжественности для события такого масштаба.

Эми Полер (фото: Getty Images)

Зои Дойч

Возможно, недавняя помолвка Зои Дойч и натолкнула актрису на размышления о будущих свадебных образах, однако ее выход на церемонии "Золотого глобуса" вызвал совсем другие ассоциации.

Благодаря контрастному черно-белому сочетанию платье напоминало эстетику фильма "Труп невесты", но скорее в мрачном, чем романтическом ключе.

Зои Дойч (фото: Getty Images)

Памела Андерсон

Звезда фильма "Голый пистолет" Памела Андерсон появилась на мероприятии в монохромном белом образе.

Актриса сочетала пышную блузку с длинными рукавами и расклешенными манжетами с юбкой-футляром, дополнив ансамбль бриллиантовыми бусами и блестящими серьгами-кольцами.

Образ завершила сдержанная, но элегантная прическа.

В то же время стилисты обратили внимание, что верхняя часть наряда выглядела слишком повседневно для церемонии такого уровня.

Более формальный крой или акцентный дизайн блузки могли бы сделать образ более выразительным и уместным в контексте красной дорожки.

Памела Андерсон (фото: Getty Images)