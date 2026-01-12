ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Худшие образы звезд на красной дорожке "Золотого глобуса-2026"

Понедельник 12 января 2026 10:50
UA EN RU
Худшие образы звезд на красной дорожке "Золотого глобуса-2026" Модные провалы "Золотого глобуса-2026" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Красная дорожка премии "Золотой глобус" традиционно становится площадкой для модных экспериментов, однако не все выходы звезд в этом году были удачными. Некоторые образы вызвали скорее недоумение, чем восхищение.

РБК-Украина собрало самые противоречивые стилистические решения вечера.

Бриттани Сноу

Актриса, известная по фильмам "Жены-охотницы" и "Зверь во мне", появилась на дорожке в бесформенном платье без бретелек от Danielle Frankel.

Верх белого платья имел потенциал выглядеть элегантно, однако широкий подол с атласной вставкой нарушил пропорции и выглядел неуместно.

Худшие образы звезд на красной дорожке &quot;Золотого глобуса-2026&quot;Бриттани Сноу (фото: Getty Images)

Джиннифер Гудвин

Звезда озвучивания мультфильма "Зверополис" выбрала серое полупрозрачное платье Armani, украшенное жемчугом.

Несмотря на изящные детали, наряд оказался слишком массивным для миниатюрной актрисы, а прозрачная ткань лишила образ необходимой торжественности.

Худшие образы звезд на красной дорожке &quot;Золотого глобуса-2026&quot;Джиннифер Гудвин (фото: Getty Images)

Крис Перфетти

Актер сериала "Начальная школа Эббота" появился в синем атласном костюме Christian Cowan.

Пиджак без пуговиц, застегнутый серебряной розой, создавал впечатление незавершенности и визуального дисбаланса в верхней части образа.

Худшие образы звезд на красной дорожке &quot;Золотого глобуса-2026&quot;Крис Перфетти (фото: Getty Images)

Лейтон Мистер

Актриса, сыгравшая приглашенную роль в сериале "Никто этого не хочет", выбрала платье без бретелек от Miu Miu.

Основная розовая часть с объемным бисером выглядела эффектно, однако желтая шелковистая вставка вдоль выреза отвлекала внимание и нарушала целостность образа. Украшения Kendra Scott не смогли исправить стилистический диссонанс.

Худшие образы звезд на красной дорожке &quot;Золотого глобуса-2026&quot;Лейтон Мистер (фото: Getty Images)

Эми Полер

Лауреат премии за подкаст "Good Hang with Amy Poehler" решила появиться на церемонии в комбинезоне.

Белый верх с короткими рукавами сочетался с черными расклешенными брюками, а образ дополнили украшения Pandora и красный клатч.

Несмотря на оригинальность, наряду не хватало акцента на талии и большей торжественности для события такого масштаба.

Худшие образы звезд на красной дорожке &quot;Золотого глобуса-2026&quot;Эми Полер (фото: Getty Images)

Зои Дойч

Возможно, недавняя помолвка Зои Дойч и натолкнула актрису на размышления о будущих свадебных образах, однако ее выход на церемонии "Золотого глобуса" вызвал совсем другие ассоциации.

Благодаря контрастному черно-белому сочетанию платье напоминало эстетику фильма "Труп невесты", но скорее в мрачном, чем романтическом ключе.

Худшие образы звезд на красной дорожке &quot;Золотого глобуса-2026&quot;Зои Дойч (фото: Getty Images)

Памела Андерсон

Звезда фильма "Голый пистолет" Памела Андерсон появилась на мероприятии в монохромном белом образе.

Актриса сочетала пышную блузку с длинными рукавами и расклешенными манжетами с юбкой-футляром, дополнив ансамбль бриллиантовыми бусами и блестящими серьгами-кольцами.

Образ завершила сдержанная, но элегантная прическа.

В то же время стилисты обратили внимание, что верхняя часть наряда выглядела слишком повседневно для церемонии такого уровня.

Более формальный крой или акцентный дизайн блузки могли бы сделать образ более выразительным и уместным в контексте красной дорожки.

Худшие образы звезд на красной дорожке &quot;Золотого глобуса-2026&quot;Памела Андерсон (фото: Getty Images)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Золотой глобус Звёзды
Новости
Россия наступает в Запорожской области: какой план Москвы в 2026 году
Россия наступает в Запорожской области: какой план Москвы в 2026 году
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году