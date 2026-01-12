Найгірші образи зірок на червоній доріжці "Золотого глобуса-2026"
Червона доріжка премії "Золотий глобус" традиційно стає майданчиком для модних експериментів, однак не всі виходи зірок цього року були вдалими. Деякі образи викликали радше подив, ніж захоплення.
РБК-Україна зібрало найбільш суперечливі стилістичні рішення вечора.
Бріттані Сноу
Акторка, відома за фільмами "Дружини-мисливці" та "Звір у мені", з’явилася на доріжці в безформній сукні без бретелей від Danielle Frankel.
Верх білої сукні мав потенціал виглядати елегантно, однак широкий поділ з атласною вставкою порушив пропорції та виглядав недоречно.
Бріттані Сноу (фото: Getty Images)
Джинніфер Гудвін
Зірка озвучування мультфільму "Зверополіс" обрала сіру напівпрозору сукню Armani, прикрашену перлами.
Попри витончені деталі, вбрання виявилося занадто масивним для мініатюрної акторки, а прозора тканина позбавила образ необхідної урочистості.
Джинніфер Гудвін (фото: Getty Images)
Кріс Перфетті
Актор серіалу "Початкова школа Еббота" з’явився у синьому атласному костюмі Christian Cowan.
Піджак без ґудзиків, застібнутий срібною трояндою, створював враження незавершеності та візуального дисбалансу у верхній частині образу.
Кріс Перфетті (фото: Getty Images)
Лейтон Містер
Акторка, яка зіграла запрошену роль у серіалі "Ніхто цього не хоче", обрала сукню без бретелей від Miu Miu.
Основна рожева частина з об’ємним бісером виглядала ефектно, однак жовта шовковиста вставка вздовж вирізу відволікала увагу та порушувала цілісність образу. Прикраси Kendra Scott не змогли виправити стилістичний дисонанс.
Лейтон Містер (фото: Getty Images)
Емі Полер
Лауреатка премії за подкаст "Good Hang with Amy Poehler" вирішила з’явитися на церемонії у комбінезоні.
Білий верх із короткими рукавами поєднувався з чорними розкльошеними штанами, а образ доповнили прикраси Pandora та червоний клатч.
Попри оригінальність, вбранню бракувало акценту на талії та більшої урочистості для події такого масштабу.
Емі Полер (фото: Getty Images)
Зої Дойч
Можливо, нещодавні заручини Зої Дойч і наштовхнули акторку на роздуми про майбутні весільні образи, однак її вихід на церемонії "Золотого глобуса" викликав зовсім інші асоціації.
Завдяки контрастному чорно-білому поєднанню сукня нагадувала естетику фільму "Труп нареченої", але радше у похмурому, ніж романтичному ключі.
Зої Дойч (фото: Getty Images)
Памела Андерсон
Зірка фільму "Голий пістолет" Памела Андерсон з’явилася на заході в монохромному білому образі.
Акторка поєднала пишну блузку з довгими рукавами та розкльошеними манжетами зі спідницею-футляром, доповнивши ансамбль діамантовими намистами та блискучими сережками-кільцями.
Образ завершила стримана, але елегантна зачіска.
Водночас стилісти звернули увагу, що верхня частина вбрання виглядала надто повсякденно для церемонії такого рівня.
Більш формальний крій або акцентний дизайн блузки могли б зробити образ виразнішим і доречнішим у контексті червоної доріжки.
Памела Андерсон (фото: Getty Images)
