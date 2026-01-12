ua en ru
Мода та краса

Найгірші образи зірок на червоній доріжці "Золотого глобуса-2026"

Понеділок 12 січня 2026 10:50
Найгірші образи зірок на червоній доріжці "Золотого глобуса-2026" Модні провали "Золотого глобуса-2026" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Червона доріжка премії "Золотий глобус" традиційно стає майданчиком для модних експериментів, однак не всі виходи зірок цього року були вдалими. Деякі образи викликали радше подив, ніж захоплення.

РБК-Україна зібрало найбільш суперечливі стилістичні рішення вечора.

Бріттані Сноу

Акторка, відома за фільмами "Дружини-мисливці" та "Звір у мені", з’явилася на доріжці в безформній сукні без бретелей від Danielle Frankel.

Верх білої сукні мав потенціал виглядати елегантно, однак широкий поділ з атласною вставкою порушив пропорції та виглядав недоречно.

Найгірші образи зірок на червоній доріжці &quot;Золотого глобуса-2026&quot;Бріттані Сноу (фото: Getty Images)

Джинніфер Гудвін

Зірка озвучування мультфільму "Зверополіс" обрала сіру напівпрозору сукню Armani, прикрашену перлами.

Попри витончені деталі, вбрання виявилося занадто масивним для мініатюрної акторки, а прозора тканина позбавила образ необхідної урочистості.

Найгірші образи зірок на червоній доріжці &quot;Золотого глобуса-2026&quot;Джинніфер Гудвін​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Кріс Перфетті

Актор серіалу "Початкова школа Еббота" з’явився у синьому атласному костюмі Christian Cowan.

Піджак без ґудзиків, застібнутий срібною трояндою, створював враження незавершеності та візуального дисбалансу у верхній частині образу.

Найгірші образи зірок на червоній доріжці &quot;Золотого глобуса-2026&quot;Кріс Перфетті​​​​​​​​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Лейтон Містер

Акторка, яка зіграла запрошену роль у серіалі "Ніхто цього не хоче", обрала сукню без бретелей від Miu Miu.

Основна рожева частина з об’ємним бісером виглядала ефектно, однак жовта шовковиста вставка вздовж вирізу відволікала увагу та порушувала цілісність образу. Прикраси Kendra Scott не змогли виправити стилістичний дисонанс.

Найгірші образи зірок на червоній доріжці &quot;Золотого глобуса-2026&quot;Лейтон Містер​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Емі Полер

Лауреатка премії за подкаст "Good Hang with Amy Poehler" вирішила з’явитися на церемонії у комбінезоні.

Білий верх із короткими рукавами поєднувався з чорними розкльошеними штанами, а образ доповнили прикраси Pandora та червоний клатч.

Попри оригінальність, вбранню бракувало акценту на талії та більшої урочистості для події такого масштабу.

Найгірші образи зірок на червоній доріжці &quot;Золотого глобуса-2026&quot;Емі Полер​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Зої Дойч

Можливо, нещодавні заручини Зої Дойч і наштовхнули акторку на роздуми про майбутні весільні образи, однак її вихід на церемонії "Золотого глобуса" викликав зовсім інші асоціації.

Завдяки контрастному чорно-білому поєднанню сукня нагадувала естетику фільму "Труп нареченої", але радше у похмурому, ніж романтичному ключі.

Найгірші образи зірок на червоній доріжці &quot;Золотого глобуса-2026&quot;Зої Дойч​​​​​​​​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Памела Андерсон

Зірка фільму "Голий пістолет" Памела Андерсон з’явилася на заході в монохромному білому образі.

Акторка поєднала пишну блузку з довгими рукавами та розкльошеними манжетами зі спідницею-футляром, доповнивши ансамбль діамантовими намистами та блискучими сережками-кільцями.

Образ завершила стримана, але елегантна зачіска.

Водночас стилісти звернули увагу, що верхня частина вбрання виглядала надто повсякденно для церемонії такого рівня.

Більш формальний крій або акцентний дизайн блузки могли б зробити образ виразнішим і доречнішим у контексті червоної доріжки.

Найгірші образи зірок на червоній доріжці &quot;Золотого глобуса-2026&quot;Памела Андерсон​​​​​​​ (фото: Getty Images)

