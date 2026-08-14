Горячее место Солнца не там, где считалось: ученые нашли причину

Самый горячий слой Солнца расположен над его поверхностью, а не внутри звезды. Новые наблюдения помогли ученым разобраться, почему температура короны возрастает до 2 млн °C после падения до 5500 °C в фотосфере.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на материал BBC .

Парадокс потери энергии во время корональных выбросов

Ученые объяснили: солнечная корона является местом возникновения экстремальных космических явлений - солнечных вспышек и корональных выбросов массы (CME).

Во время этих событий в космос выбрасываются гигантские объемы магнитной плазмы и газа, способные вызвать геомагнитные штормы на Земле, нарушать работу энергосетей, спутников связи и вызвать полярные сияния.

В периоды низкой активности Солнце производит 2-3 корональных выброса в день, а во время пика 11-летнего цикла солнечной активности их количество может превышать 10 в сутки.

Если бы потерянная во время таких выбросов энергия постоянно не компенсировалась, Солнце истощилось, что привело бы к замерзанию Земли.

Однако существует четкий внутренний механизм постоянного обновления баланса.

Распределение источников энергии: волны против магнитных линий

Ученые оценили вклад двух основных гипотетических источников нагрева солнечной короны:

Волновой механизм: кипящие и бурные движения на Солнце генерируют волны, которые поднимаются вверх и несут энергию к короне. Исследование показало, что этот процесс обеспечивает лишь 7 процентов необходимого количества энергии.

Магнитное пересоединение: запутанные и скрученные линии магнитного поля в атмосфере Солнца разрываются, а затем снова соединяются. Именно это явление переконфигурирует систему и обеспечивает 93 процента необходимой энергии для нагрева и поддержания температуры короны.

Наблюдение коронографа Velc за событиями 5 августа 2024 года

Для проведения расчетов астрофизики проанализировали мощный корональный выброс массы, произошедший 5 августа 2024 года. Наблюдения производились с помощью коронографа Velc (Visible Emission Line Coronagraph), установленного на борту аппарата Aditya-L1.

Данные прибора зафиксировали, что через 10 часов после мощного выброса разорванные и запутанные линии магнитного поля вернулись в исходное положение, восстановив энергетическое состояние солнечной короны.

Собранные миссией Aditya-L1 факты дают ученым фундаментальный ориентир для дальнейшего изучения физических процессов в солнечной атмосфере.