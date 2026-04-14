RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Самая странная ошибка Трампа. Сенатор назвал снятие санкций с РФ "вознаграждением Путину"

12:38 14.04.2026 Вт
2 мин
Благодаря США Кремль зарабатывал дополнительно 100 млн долларов ежедневно
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)

Отмена нефтяных санкции против России на 30 дней стала "вознаграждением" для российского диктатора Владимира Путина за предоставление Ирану разведданных для ударов по войскам США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора-демократа Ричарда Блюменталя и The New York Times.

Он назвал предоставление стране-агрессору "значительной неожиданной прибыли" путем отмены нефтяных санкций на 30 дней "одной из самых странных и нелепых ошибок" президента США Дональда Трампа.

"Это выглядело так, будто он вознаградил Путина за то, что тот предоставил Ирану ценную развединформацию, которая позволила нанести более точные удары по нашим войскам", - отметил сенатор.

100 млн долларов для РФ ежедневно

NYT сообщило, что Кремль получал более 100 млн долларов дополнительного дохода ежедневно в течение действия временного санкционного исключения США. Льготный период для российской нефти завершился 11 апреля.

Только за апрель налоговые поступления от продажи нефти составили не менее 12,8 млрд долларов. Этот показатель вдвое превысил результаты марта.

Временное послабление, которое ввела администрация Дональда Трампа, позволяло реализовать нефть, которая уже находилась в море на момент введения ограничений.

Напомним, 13 марта Министерство финансов США временно смягчило нефтяные санкции против России. Оно позволило стране-агрессору продавать уже отгруженные нефтяные ресурсы, что фактически временно смягчает санкционное давление на Москву.

Сейчас Ормузский пролив остается перекрытым, благодаря чему Россия удвоила нефтяные доходы за месяц. Россияне смогли заработать около 9 млрд долларов из-за нефтяного кризиса, вызванного войной США и Израиля против Ирана.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что оснований для ослабления санкционного давления на Россию пока нет, поскольку это только будет стимулировать агрессию Кремля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНАФТАДональд Трамп