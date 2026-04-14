Самая странная ошибка Трампа. Сенатор назвал снятие санкций с РФ "вознаграждением Путину"

Он назвал предоставление стране-агрессору "значительной неожиданной прибыли" путем отмены нефтяных санкций на 30 дней "одной из самых странных и нелепых ошибок" президента США Дональда Трампа.

"Это выглядело так, будто он вознаградил Путина за то, что тот предоставил Ирану ценную развединформацию, которая позволила нанести более точные удары по нашим войскам", - отметил сенатор.

100 млн долларов для РФ ежедневно

NYT сообщило, что Кремль получал более 100 млн долларов дополнительного дохода ежедневно в течение действия временного санкционного исключения США. Льготный период для российской нефти завершился 11 апреля.

Только за апрель налоговые поступления от продажи нефти составили не менее 12,8 млрд долларов. Этот показатель вдвое превысил результаты марта.

Временное послабление, которое ввела администрация Дональда Трампа, позволяло реализовать нефть, которая уже находилась в море на момент введения ограничений.

Напомним, 13 марта Министерство финансов США временно смягчило нефтяные санкции против России. Оно позволило стране-агрессору продавать уже отгруженные нефтяные ресурсы, что фактически временно смягчает санкционное давление на Москву.