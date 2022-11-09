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Ближайший соратник Путина отправился на переговоры в Иран

Новина українською →
Иран, Среда 09 ноября 2022 08:59
Ближайший соратник Путина отправился на переговоры в Иран Фото: Николай Патрушев  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Влиятельный секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду, 9 ноября, находится в Тегеране для консультаций с официальными лицами Ирана по вопросам безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

" В Тегеране Патрушев проведет плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран", - цитирует ТАСС пресс-службу Совбеза России.

Визит состоялся на фоне обвинений в том, что Иран поставил в Россию беспилотники-камикадзе для поддержки вторжения Москвы в Украину.

На выходных Тегеран признал, что впервые отправил в Москву "небольшое количество" беспилотников, но заявил, что они были отправлены до начала войны.

Россия использовала иранские беспилотники для атак на энергетическую инфраструктуру Украины в ходе серии атак за последние недели, которые вынудили Украину вести веерные отключения электроэнергии в крупных городах, в том числе в Киеве.

Накануне издание Sky News сообщило, что Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на дроны, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала в Иране 2400 дронов-камикадзе, которые используются в войне против Украины.

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