Россия платит Ирану за дроны наличными и военными трофеями, - Sky News

Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на дроны, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как сообщило издание, российский военный самолет тайно перевез в Тегеран наличные в сумме 140 млн евро и три модели боеприпасов - британскую противотанковую ракету NLAW, американскую противотанковую ракету Javelin и зенитную ракету Stinger. По словам источника Sky News, оружие предположительно было из партии военной техники Британии и США, предназначенной для украинских военных и захваченной российскими военными.

"Оружие передали иранскому Корпусу стражей исламской революции для изучения и потенциального копирования западных технологий. Такое уже случалось раньше – например, в 2011 году иранцы захватили американский разведывательный беспилотник RQ-17 Sentinel и в следующем году объявили, что создают его копию", - говорится в сообщении Sky News.

В обмен на такие "подарки" РФ получила более 160 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136, 60 меньших беспилотников Shahed-131 и шесть дронов Mohajer-6, способных сбрасывать боеприпасы.