Найближчий соратник Путіна вирушив на переговори до Ірану

Впливовий секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев у середу, 9 листопада, перебуває у Тегерані для консультацій з офіційними особами Ірану з питань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"У Тегерані Патрушев проведе планові російсько-іранські консультації з безпеки за участю фахівців рад безпеки та представників низки міністерств та відомств двох країн", - цитує ТАСС прес-службу Ради безпеки Росії.

Візит відбувся на тлі звинувачень у тому, що Іран поставив до Росії безпілотники-камікадзе для підтримки вторгнення Москви до України.

На вихідних Тегеран визнав, що вперше відправив до Москви "невелику кількість" безпілотників, але заявив, що їх відправили до початку війни.

Росія використовувала іранські безпілотники для атак на енергетичну інфраструктуру України в ході серії атак за останні тижні, які змусили Україну вести віялові відключення електроенергії у великих містах, зокрема у Києві.