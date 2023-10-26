Ближайшие годы будут очень сложными для безопасности страны, - президент Латвии

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс считает, что ближайшие 4-6 лет в сфере внутренней и внешней безопасности страны будут очень сложны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"Мы видим, что происходит в Украине, мы видим, что происходит в Израиле, мы видим тенденции в Европе. Время должно быть потрачено на укрепление безопасности нашей страны", – заявил Ринкевичс.

Он добавил, что граждане смотрят, как они могут участвовать в укреплении национальной и гражданской обороны.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что сейчас ведется работа на всех уровнях по укреплению внутренней и внешней безопасности. Она считает, что оборонные возможности увеличат обязательную военную службу и присутствие сил НАТО в Балтийском море.

Отношения Латвии с РФ после вторжения в Украину

Недавно правоохранители Латвии начали уголовное расследование в связи с возможным участием предприятия Arta-Fв поставках армии России.

До этого в Латвии были закрыты контрольно-пропускные пункты Виентули и Педедзе на границе с Россией.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает, что Россия остается главной угрозой для североевропейского региона