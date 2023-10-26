Найближчі роки будуть дуже складними для безпеки країни, - президент Латвії

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс вважає, що найближчі 4-6 років у сфері внутрішньої та зовнішньої безпеки країни будуть дуже складними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

"Ми бачимо, що відбувається в Україні, ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі, ми бачимо тенденції в Європі. Час має бути витрачений на зміцнення безпеки нашої країни", - заявив Рінкевичс.

Він додав, що громадяни дивляться, як вони можуть брати участь у зміцненні національної та цивільної оборони.

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня водночас розповіла, що зараз ведеться робота на всіх рівнях щодо зміцнення внутрішньої та зовнішньої безпеки. Вона вважає, що оборонні можливості збільшить обов'язкова військова служба і присутність сил НАТО в Балтійському морі.

Стосунки Латвії з РФ після вторгнення в Україну

Нещодавно правоохоронці Латвії розпочали кримінальне розслідування у зв'язку з можливою участю підприємства Arta-F у постачанні армії Росії.

До цього у Латвії було закрито контрольно-пропускні пункти Вієнтулі та Педедзе на кордоні з Росією.

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня вважає, що Росія залишається головною загрозою для північноєвропейського регіону