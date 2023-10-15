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РФ является главной угрозой для североевропейского региона, - премьер-министр Латвии

Латвия, Воскресенье 15 октября 2023 05:44
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РФ является главной угрозой для североевропейского региона, - премьер-министр Латвии Фото: премьер-министр Латвии Эвика Силиня (twitter EvikaSilina)
Автор: Максим Шушко

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает, что Россия остается главной угрозой для североевропейского региона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Глава латвийского правительства считает, что ситуация с безопасностью в регионе меняется, а ее страна по-прежнему сталкивается с вызовами, в частности потенциальным саботажем против инфраструктуры или развернутой президентом Беларуси Александром Лукашенко гибридной войной с переправкой нелегальных иммигрантов через границы Латвии.

Она подчеркнула, что JEF является платформой, где эти проблемы можно озвучить, а также согласовать поддержку, предоставляемую странами Украине.

Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force) – это многонациональные экспедиционные силы, созданные в 2015 году Соединенным Королевством, охватывающими 10 стран Северной Европы – Великобританию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Исландию, Латвию и Финляндию. .

Отношения Латвии и России

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией, водитель и пассажиры будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Также полиция Латвии пригрозила штрафовать водителей, на авто которых размещены "потенциально провокационныенадписи на русском языке".

Следует отметить, что спецслужбы Латвии в начале октября вышли с заявлением, в котором прогнозируют высокий риск агрессивных операций со стороны Российской Федерации.

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