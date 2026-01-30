ua en ru
На крупнейшем НПЗ Турции произошел мощный взрыв и пожар: работников эвакуировали

Пятница 30 января 2026 08:00
UA EN RU
На крупнейшем НПЗ Турции произошел мощный взрыв и пожар: работников эвакуировали
Автор: Маловичко Юлия

В Турции произошел взрыв и масштабный пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны Tüpraş Izmit Rafinerisi. Это событие стало одной из самых серьезных аварий на энергетических объектах страны за последнее время

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Turkiyetoday.

В городе Измит произошел взрыв на НПЗ - в емкости с бензином, после чего последовал пожар. Взрыв прогремел вечером в четверг на территории завода Tüpraş Izmit Rafinerisi - одного из ключевых предприятий энергетического сектора Турции. Пламя распространилось на значительную часть объекта, что вызвало масштабный пожар и панику среди персонала.

Все работники комплекса были эвакуированы из-за опасений новых взрывов, а пожарные и аварийные службы работали над тушением огня. По состоянию на поздний вечер четверга пламя еще не было полностью ликвидировано.

Причина взрыва пока официально не установлена, и о пострадавших или погибших не сообщается. Турецкие правоохранители и спасательные службы пока не предоставили комментариев относительно возможных жертв или масштабов повреждений.

Завод в Измите обрабатывает импортную сырую нефть и имеет значительную мощность: по данным компании, он может хранить более 3 млн тонн нефти и обеспечивает работой почти 2 тыс. человек.

Это событие стало одной из самых серьезных аварий на энергетических объектах Турции за последнее время и привлекло внимание служб безопасности и инвесторов из-за возможных последствий для энергетической инфраструктуры региона.

Напомним, ранее на побережье Турции беспилотник атаковал нефтяной танкер "Эльбус", Судно направлялось в российский порт Новороссийск для загрузки нефтью.

Как известно, НПЗ в России постоянно подвергаются атакам беспилотников, после чего там возникают взрывы и пожары. Например, недавно дроны атаковали Славянск-на-Кубани, в результате чего загорелся НПЗ и было атаковано еще одно предприятие.

