Российский Славянск-на-Кубани попал под удар: горит НПЗ, атаковано еще одно предприятие

Фото: что атаковано кроме НПЗ - пока неизвестно (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 26 января неизвестные дроны атаковали российский Славянск-на-Кубани. В результате атаки загорелось НПЗ и было атаковано еще одно предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и мониторинговые Telegram-каналы.

Ранее этой ночью мы уже писали, что Краснодарский край РФ находится под атакой неизвестных дронов. В частности, в пабликах писали об атаке на Славянску-на-Кубани, а именно - на местный НПЗ.

По состоянию на утро Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку на нефтеперерабатывающий завод и еще одно предприятие, в результате чего на обеих объектах возникли пожары.

"Фрагменты БпЛА упали на территории двух предприятий... Также на территории предприятий произошли возгорания, которые ликвидируют специалисты соответствующих служб", - говорится в публикации.

В то же время подписчики мониторинговых каналов уточняют, что в городе горит местный НПЗ. Какое еще было атаковано предприятие - пока неизвестно.

Параллельно в соцсетях появились очередные кадры, когда в момент атаки в Славянске-на-Кубани было слышно стрельбу (видимо, работу ПВО).

 

Обстрелы России

Напомним, в ночь на 17 декабря Славянску-на-Кубани тоже был атакован дронами. Россияне жаловались, что в городе было слышно взрывы, а под ударом оказалось НПЗ, после чего на объекте возник пожар.

Также мы информировали, что в ночь на 10 января в Славянске-на-Кубани тоже прогремели взрывы. Это произошло на фоне угрозы применения дронов и ракетной опасности. Россияне предполагали, что целью атаки мог стать нефтеперерабатывающий завод.

