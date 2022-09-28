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Данилов пообещал ответ, на который не рассчитывают, в случае нападения Беларуси

Новина українською →
Украина, Среда 28 сентября 2022 21:44
Данилов пообещал ответ, на который не рассчитывают, в случае нападения Беларуси Фото: Дания опубликовала видеоутечки на газопроводе "Северный поток-2" (t me modmilby)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент РФ Владимир Путин ежедневно давит на белорусского диктатора Александра Лукашенко, чтобы он подключился к войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова "Настоящему времени".

По словам секретаря СНБО, Украине известно о регулярном давлении Путина на Лукашенко. Последняя встреча в Сочи была по этой теме.

"Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат ответ, на который не рассчитывали", - заявил Данилов.

Однако секретарь СНБО не думает, что Лукашенко примет такое решение.

Напомним, ранее британская разведка оценила угрозу Украине со стороны Беларуси.

Также, в Беларуси пообещали не наносить удар по Украине. Однако именно с белорусской территории началось полномасштабное вторжение на суверенную территорию.

В начале сентября Лукашенко выступил за войну РФ против Украины, но Беларусь в бой не поведет.

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