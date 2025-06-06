Крупнейший удар в истории: акции Tesla стремительно падают из-за конфликта Трампа и Маска

По оценкам, это стало самым большим ударом по рыночной капитализации компании за всю историю. Стоимость впервые опустилась ниже отметки в 1 трлн долларов - до 916 млрд долларов.

Это произошло на фоне угроз со стороны Трампа аннулировать государственные контракты с Tesla.

"Илон "истощался", я попросил его уйти, я отобрал у него мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электромобили, которые больше никому не были нужны (он знал это уже несколько месяцев, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума", - писал Трамп в Truth Social.

Выступая в Овальном кабинете, американский лидер заявил, что Маск был расстроен из-за законопроекта о налогах и расходах, поскольку в него не были включены кредиты на электромобили. Президент США объявил, что у него с миллиардером были прекрасные отношения.

"Не знаю, будут ли они такими и дальше", - добавил Трамп.

Отмечается, что акции Tesla упали почти на 18% на этой неделе, поскольку Маск резко раскритиковал законопроект, подписанный Трампом. В этом году они упали в целом почти на 30%.

Законопроект о льготах и расходах

Подписанный Трампом законопроект предусматривает продление сниженных налогов на фоне одновременного увеличения расходов на оборону и безопасность. Чтобы компенсировать расходы, документ предлагает сокращение финансирования социальных программ.