ua en ru
Пт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

На фоне конфликта Маска и Трампа: акции Tesla рухнули почти на 20%

Четверг 05 июня 2025 23:31
UA EN RU
На фоне конфликта Маска и Трампа: акции Tesla рухнули почти на 20% Фото: акции Tesla рухнули почти на 20% (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Акции Tesla упали более чем на 17% на фоне эмоционального конфликта между основателем компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Интересно, что темпы падения акций ускорились после комментария Трампа о вредности поддержки электромобилей.

По данным аналитиков, только за сегодня состояние Маска сократилось на 17,2 млрд долларов на фоне падения акций Tesla.

Предыдущий раз акции Tesla продемонстрировали существенный "скачок" в мае, когда подскочили на 22% после того, как Маск заявил, что покинет Белый дом и намерен сконцентрироваться только на должности генерального директора Tesla в течение следующих пяти лет.

Падение акций Tesla также произошло из-за снижения продаж автопроизводителя в Британии, Германии, Италии и Китае в мае. Продажи Tesla на рынках Европы упали более чем на 45%, несмотря на то, что продажи электромобилей в целом на рынке выросли на 28%.

Конфликт Трампа и Маска

Американский президент Дональд Трамп поссорился со своим бывшим другом и советником Илоном Маском. Конфликт начался вчера после того, как Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах, назвав документ "отвратительной гадостью".

Но уже сегодня оба начали публично обмениваться резкими заявлениями в соцсетях, и сейчас конфликт только обостряется. Так, Миллиардер заявил, что президент США фигурирует в делах скандального Джеффри Эпштейна.

Отметим, что "дело Эпштейна" - это дело миллиардера Джеффри Эпштейна, участника и организатора светских тусовок и приятеля знаменитостей, в частности Билла Клинтона и Дональда Трампа, началось в 2005 году. Его обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги

Подробнее о том, что известно о конфликте по состоянию на сейчас, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск Tesla
NEWS
У спасателя осталась только дочь. Все, что известно о массированной атаке на Прилуки
У спасателя осталась только дочь. Все, что известно о массированной атаке на Прилуки
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам