На фоне конфликта Маска и Трампа: акции Tesla рухнули почти на 20%

Акции Tesla упали более чем на 17% на фоне эмоционального конфликта между основателем компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Интересно, что темпы падения акций ускорились после комментария Трампа о вредности поддержки электромобилей.

По данным аналитиков, только за сегодня состояние Маска сократилось на 17,2 млрд долларов на фоне падения акций Tesla.

Предыдущий раз акции Tesla продемонстрировали существенный "скачок" в мае, когда подскочили на 22% после того, как Маск заявил, что покинет Белый дом и намерен сконцентрироваться только на должности генерального директора Tesla в течение следующих пяти лет.

Падение акций Tesla также произошло из-за снижения продаж автопроизводителя в Британии, Германии, Италии и Китае в мае. Продажи Tesla на рынках Европы упали более чем на 45%, несмотря на то, что продажи электромобилей в целом на рынке выросли на 28%.