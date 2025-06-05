На фоне конфликта Маска и Трампа: акции Tesla рухнули почти на 20%
Акции Tesla упали более чем на 17% на фоне эмоционального конфликта между основателем компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
Интересно, что темпы падения акций ускорились после комментария Трампа о вредности поддержки электромобилей.
По данным аналитиков, только за сегодня состояние Маска сократилось на 17,2 млрд долларов на фоне падения акций Tesla.
Предыдущий раз акции Tesla продемонстрировали существенный "скачок" в мае, когда подскочили на 22% после того, как Маск заявил, что покинет Белый дом и намерен сконцентрироваться только на должности генерального директора Tesla в течение следующих пяти лет.
Падение акций Tesla также произошло из-за снижения продаж автопроизводителя в Британии, Германии, Италии и Китае в мае. Продажи Tesla на рынках Европы упали более чем на 45%, несмотря на то, что продажи электромобилей в целом на рынке выросли на 28%.
Конфликт Трампа и Маска
Американский президент Дональд Трамп поссорился со своим бывшим другом и советником Илоном Маском. Конфликт начался вчера после того, как Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах, назвав документ "отвратительной гадостью".
Но уже сегодня оба начали публично обмениваться резкими заявлениями в соцсетях, и сейчас конфликт только обостряется. Так, Миллиардер заявил, что президент США фигурирует в делах скандального Джеффри Эпштейна.
Отметим, что "дело Эпштейна" - это дело миллиардера Джеффри Эпштейна, участника и организатора светских тусовок и приятеля знаменитостей, в частности Билла Клинтона и Дональда Трампа, началось в 2005 году. Его обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги
Подробнее о том, что известно о конфликте по состоянию на сейчас, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.