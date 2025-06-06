Найбільший удар в історії: акції Tesla стрімко падають через конфлікт Трампа і Маска

Акції Tesla рухнули на 14% на тлі публічного конфлікту між засновником компанії Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом. Ринкова вартість фірми знизилася на 152 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
За оцінками, це стало найбільшим ударом по ринковій капіталізації компанії за всю історію. Вартість вперше опустилася нижче позначки в 1 трлн доларів - до 916 млрд доларів.
Це сталося на тлі погроз з боку Трампа анулювати державні контракти з Tesla.
"Ілон "виснажувався", я попросив його піти, я відібрав у нього мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електромобілі, які більше нікому не були потрібні (він знав це вже кілька місяців, що я збираюся це зробити!), і він просто збожеволів", - писав Трамп у Truth Social.
Виступаючи в Овальному кабінеті, американський лідер заявив, що Маск засмутився через законопроєкт про податки і витрати, оскільки до нього не було включено кредити на електромобілі. Президент США оголосив, що у нього з мільярдером були чудові стосунки.
"Не знаю, чи будуть вони такими й надалі", - додав Трамп.
Зазначається, що акції Tesla впали майже на 18% цього тижня, оскільки Маск різко розкритикував законопроєкт, який підписав Трамп. Цього року загалом вони впали майже на 30%.
Законопроєкт, який було підписано Трампом, передбачає продовження знижених податків на тлі одночасного збільшення витрат на оборону і безпеку. Щоб компенсувати витрати, документ пропонує скорочення фінансування соціальних програм.
Нагадаємо, Ілон Маск різко розкритикував законопроєкт, підписаний Трампом, оголосивши, що той значно збільшить дефіцит бюджету і обтяжить американців непосильним боргом. Мільярдер назвав документ "огидною гидотою" і присоромив членів Конгресу, які за нього проголосували.
Трамп у відповідь заявив, що був розчарований позицією Маска. За словами американського лідера, підприємець "знав внутрішню суть" цього законопроєкту краще за інших.
На це Маск відповів, що завдяки йому Трамп переміг на виборах, а також додав, що той фігурує у справах мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна.
На тлі конфлікту між підприємцем і президентом США акції Tesla рухнули більш ніж на 17%. Статки мільярдера скоротилися на 17,2 млрд доларів.
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