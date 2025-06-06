Найбільший удар в історії: акції Tesla стрімко падають через конфлікт Трампа і Маска

За оцінками, це стало найбільшим ударом по ринковій капіталізації компанії за всю історію. Вартість вперше опустилася нижче позначки в 1 трлн доларів - до 916 млрд доларів.

Це сталося на тлі погроз з боку Трампа анулювати державні контракти з Tesla.

"Ілон "виснажувався", я попросив його піти, я відібрав у нього мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електромобілі, які більше нікому не були потрібні (він знав це вже кілька місяців, що я збираюся це зробити!), і він просто збожеволів", - писав Трамп у Truth Social.

Виступаючи в Овальному кабінеті, американський лідер заявив, що Маск засмутився через законопроєкт про податки і витрати, оскільки до нього не було включено кредити на електромобілі. Президент США оголосив, що у нього з мільярдером були чудові стосунки.

"Не знаю, чи будуть вони такими й надалі", - додав Трамп.

Зазначається, що акції Tesla впали майже на 18% цього тижня, оскільки Маск різко розкритикував законопроєкт, який підписав Трамп. Цього року загалом вони впали майже на 30%.

Законопроєкт про пільги та витрати

Законопроєкт, який було підписано Трампом, передбачає продовження знижених податків на тлі одночасного збільшення витрат на оборону і безпеку. Щоб компенсувати витрати, документ пропонує скорочення фінансування соціальних програм.